Минтруд не поддерживает введение налога на бездетность

БАЧОРОВ РУЧЕЙ (СОЧИ), 11 мая — РИА Новости. Позиция Минтруда по налогу о бездетности отрицательная, министерство готовит другие стимулирующие предложения, заявил журналистам глава Минтруда Максим Топилин.

"Отрицательная, конечно", — сказал журналистам Топилин, отвечая на вопрос, какая позиция Минтруда на предложение ввести в РФ налог на бездетность.

"Мы другие предложения готовим. Стимулирующие, а не наказывающие", — уточнил он.

"Ясности нет, прорабатываем предложения, но они связаны с поддержкой населения, поддержкой рождения, а ни в коем случае не наказания", — ответил он, говоря о том, докладывало ли министерство свою позицию Путину.