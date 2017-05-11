Роскомнадзор разблокировал мессенджер WeChat

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Роскомнадзор исключил из реестра запрещенных сайтов китайский сервис обмена сообщениями WeChat, сообщается на сайте ведомства.

Аналогичное решение было принято по отношению к Opera и Vimeo.

"В ответ на требования Роскомнадзора компании Vimeo LLC, Opera Software AS и WeChat International Pte Ltd предоставили сведения, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации. Компании внесены в реестр 3 и 10 мая 2017 года соответственно. Ограничение доступа к информационным системам WeChat International PTE, действовавшее ранее, снято", — говорится в сообщении.

Ранее, 5 мая, пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский сообщил РИА Новости, что Роскомнадзор заблокировал WeChat, а также его сайт из-за того, что мессенджер не предоставил свои контактные сведения для реестра организаторов распространения информации.