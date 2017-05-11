В Артек прибыли дети из Сирии

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Девять юных сирийцев — детей погибших сирийских военных прибыли в "Артек" на отдых, сообщили РИА Новости в международном детском центре.

"Девять юных сирийцев 15-16 лет, прибывших в "Артек"- это дети сирийских военных из Дамаска, погибших в борьбе с международным терроризмом", — сообщили в пресс-службе центра.

Делегация детей из Сирийской арабской республики приехала в Крым для отдыха в "Артеке" наряду с детьми из 35 государств. Они отдыхают в лагере "Морской". Ребята не говорят по-русски, но это не мешает их коммуникации со сверстниками, отметили в центре. Ребята приехали в "Артек" по приглашению "Фонда социально-культурных инициатив".

Юные сирийцы станут участниками мероприятий Международной детской военно-исторической ассамблеи "Вечный огонь-2017", которая проходит в "Артеке" с 5 по 25 мая 2017 года. Дети уже побывали в Севастополе на мероприятиях, посвященных Дню Победы, и приняли участие в шествии "Бессмертного полка". 19 мая в "Артеке" пройдет финал Международной детской военно-исторической ассамблеи "Вечный огонь-2017", в рамках которого юные сирийцы будут представлять свою страну на гала-мероприятиях.