Собянин: новые дома начнут строить после утверждения программы реновации

МОСКВА, 11 мая — РИА Недвижимость. Дома для переселенцев в столице могут начать строить в течение года после утверждения программы реновации, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"В зависимости от того, когда будет принят закон и утверждена программа", — сказал мэр, отвечая на вопрос о том, когда будут построены первые дома для переселенцев.

"Конечно, это не завтра. Но, я считаю, что после принятия программы в течение года мы вполне уже можем начать строить новые дома", — сообщил он.

При этом Собянин добавил, что "есть часть домов, которые находятся "на выходе", которые строились до этой программы, часть из них можно будет задействовать в программе".

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.