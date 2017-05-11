Крымские власти заявили, что Джамале никто не запрещал посещать полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Победительница конкурса "Евровидение-2016" украинская певица Джамала может посетить Крым, никаких ограничений для этого нет, рассказал РИА Новости глава крымского госкомитета правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов.

Ранее певица крымско-татарского происхождения заявила, что хочет выступать на полуострове, но не может туда поехать даже для того, чтобы навестить больного дедушку.

Смирнов подчеркнул, что Джамала "может спокойно пересекать границу". Певица же, по его словам, "делает из этой ситуации некую политическую интригу, преподнося информацию таким образом, что ей существуют некие ограничения по пребыванию в Крыму"

"Это абсолютно не так. Если у нее есть такое желание, она может спокойно его реализовать и встретиться с родными и близкими", — отметил Смирнов.

При этом он подчеркнул, что авторитет певицы среди крымчан после полной политизации ее творчества оказался "на достаточно сомнительном уровне".

"Она переживает, что ей будет находиться здесь достаточно некомфортно. А каких-то вопросов юридических в части ее пребывания в Крыму нет. Если она хочет приехать с частным визитом, пожалуйста, для этого нет никаких препятствий", — заключил Смирнов.

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