Собянин рассказал, в какие дома переселят жителей сносимых пятиэтажек

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Жильцов сносимых пятиэтажек переселят в новые дома от 6 до 14 этажей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это не небоскребы, это дома от 6 до 14 этажей. Достаточно среднего уровня застройка с той плотностью, которая сегодня предусмотрена генеральным планом", — сказала мэр в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Власти Москвы готовят крупномасштабную программу реновации столичного жилфонда. В программу сноса предполагается включить в первую очередь пятиэтажные "хрущевки" — 25 миллионов квадратных метров (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек. В феврале мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать новую крупномасштабную программу сноса ветхих и аварийных пятиэтажек.

По словам Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. По словам Собянина, закон о расселении пятиэтажек будет доработан с учетом мнения горожан, главными принципами будут защита прав граждан и справедливость.

Мэр Москвы также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся жителям сносимых домов. Кроме того, столичный градоначальник предлагает зафиксировать в законе право жителей отказаться от участия в программе реновации на общем собрании собственников жилья, предусмотреть право собственников нежилых помещений выбирать между предоставлением равнозначного помещения или денежной компенсации, а также право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.