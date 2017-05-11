Собянин об идее отмены реновации: в Москве будет крупнейший аварийный фонд

МОСКВА, 11 мая — РИА Недвижимость. Около шести тысяч аварийных домов может появиться в Москве через 15 лет, если не начать программу сноса и переселения пятиэтажек, сообщил в четверг в эфире радиостанции "Вести ФМ" мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, большинство домов, которые могут попасть в программу, сегодня устарели не только морально, но и технически, многие из них ремонтировать сложно или бессмысленно. И если не запустить программу реновации, в ближайшие 5 лет город может получить 2-2,5 тысячи аварийных домов, а лет через 15 их может быть уже около 6 тысяч.

"Это будет самый большой аварийный фонд в России", — заметил Собянин.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях.