Третьяковка организует бесплатные экскурсии о русском искусстве XX века

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Бесплатные ежедневные экскурсии о русском искусстве ХХ века стартуют в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве, их участники получат 50%-ную скидку на входной билет, сообщается в четверг на портале столичной мэрии.

"Третьяковская галерея на Крымском Валу впервые начнет проводить бесплатные "интенсивные" экскурсии по экспозиции русского искусства ХХ века… Предполагается, что они будут проходить ежедневно до середины июня. Если экскурсии окажутся востребованными, проект могут продлить", — говорится в сообщении.

Первая бесплатная экскурсия состоится 16 мая, регистрация откроется 12 мая на официальном сайте Третьяковской галереи. Там же можно будет найти информацию о датах следующих экскурсий. Отмечается, что их участники смогут купить входной билет в Третьяковскую галерею на Крымском Валу за полцены.

Экскурсии проводятся в рамках просветительского проекта "Интенсив ХХ", организованного Государственной Третьяковской галереей и Московским метрополитеном.