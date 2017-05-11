Третьяковка организует бесплатные экскурсии о русском искусстве XX века

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Бесплатные ежедневные экскурсии о русском искусстве ХХ века стартуют в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве, их участники получат 50%-ную скидку на входной билет, сообщается в четверг на портале столичной мэрии.
Первая бесплатная экскурсия состоится 16 мая, регистрация откроется 12 мая на официальном сайте Третьяковской галереи. Там же можно будет найти информацию о датах следующих экскурсий. Отмечается, что их участники смогут купить входной билет в Третьяковскую галерею на Крымском Валу за полцены.
Экскурсии проводятся в рамках просветительского проекта "Интенсив ХХ", организованного Государственной Третьяковской галереей и Московским метрополитеном.