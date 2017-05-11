В Москве около 250 зданий получат художественную подсветку в 2017 году

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Архитектурно-художественная подсветка украсит в 2017 году в Москве около 250 зданий по программе "Моя улица", сообщается в четверг на портале столичной мэрии.

"В этом году около 250 столичных зданий украсит архитектурно-художественная подсветка в рамках программы "Моя улица". Они будут подсвечиваться белым светом, праздничный режим обеспечат за счет изменения интенсивности освещения", — говорится в сообщении.

Подсветку, в частности, получат храмы Патриаршего подворья в Зарядье, палаты бояр Романовых, исторические здания на Новой и Старой площадях, а также на улицах Сретенке и Пречистенке.

"Мы оснастим архитектурно-художественной подсветкой, так называемые объекты-доминанты. Это дома, расположенные на перекрестках улиц, административные здания, а также дома, представляющие историческую ценность", — пояснил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Павел Ливинский, чьи слова приводятся на сайте.

По данным портала мэрии, в Москве архитектурно-художественное освещение украшает более чем 1,5 тысяч зданий. В 2015 году по программе "Моя улица" подсветку установили более чем на 250 зданиях, в прошлом году — на 150 зданиях.