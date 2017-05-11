ВЦИОМ: более трети россиян при заболеваниях занимаются самолечением

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Более трети россиян при проблемах со здоровьем занимаются самолечением, 46% обращаются в государственное медучреждение, каждый десятый предпочитает частные платные клиники, а 1% респондентов поправляют здоровье у народных целителей, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"В случае возникновения заболеваний 46% опрошенных сегодня, как и два года назад, обращаются в государственную поликлинику, более трети (35%) занимаются самолечением, каждый десятый (11%) идет в платное медучреждение. Остальные либо пускают все на самотек, либо прибегают к помощи целителей (4% и 1%, соответственно)", — говорится в материалах опроса, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что ситуация в здравоохранении в целом крайне непростая и показатели оценки россиянами состояния здоровья вновь свидетельствуют об этом. По его словам, в течение последнего года работа медучреждений вызывает все больше нареканий в части доступности и качества услуг, что косвенным образом влияет и на оценку респондентами своего состояния.

"Крайне тревожный факт — большой размер группы самолечения. Опять же это свидетельствует и об уровне доверия медицинским учреждениям, и о доступности самих медицинских услуг. Дополнительно отметим, улучшение ситуации в здравоохранении сегодня является одним из ключевых запросов населения к власти. Этот запрос только усиливается", — сказал Мамонов.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 23-24 апреля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.