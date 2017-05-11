ВЦИОМ: 35% россиян оценивают свое самочувствие как хорошее

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Большинство россиян в целом положительно оценивают состояние здоровья — более трети говорят о хорошем самочувствии, около половины считают его удовлетворительным, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Хорошим состоянием здоровья сегодня может похвалиться каждый третий россиянин (35%), каждый второй считает свое здоровье удовлетворительным (49%). Негативные оценки своего самочувствия дают 15% опрошенных… В последние четыре года эта доля по выборке в целом изменилась незначительно, тогда как в сравнении с 2006 годом заметно снизилась (с 24%)", — говорится в материалах ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Социологи отмечают, что женщины чаще жалуются на плохое самочувствие, чем мужчины: не удовлетворены состоянием здоровья 18% участниц опроса, а среди мужчин негативные оценки дает лишь каждый десятый (10%).

Что касается оценки самочувствия близких, опрос показал, что семь из десяти респондентов (71%) удовлетворены, а более четверти (27%), напротив, недовольны состоянием здоровья членов своей семьи. Процент негативных оценок в этом вопросе выше среди людей с низким достатком (46%), нежели среди тех, кто оценивает свое материальное положение как хорошее и очень хорошее (12%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 23-24 апреля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.