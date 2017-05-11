Кузбасские власти доставили таежной отшельнице продукты и корм для скота

КЕМЕРОВО, 11 мая — РИА Новости. Глава Таштагольского района Владимир Макута по поручению губернатора Кемеровской области Амана Тулеева на вертолете доставил таежной отшельнице-староверке Агафье Лыковой более 500 килограмм круп, фрукты, сено и комбикорм для коз и кур, сообщает региональная администрация.

По данным ведомства, Макута прибыл на заимку вертолетом в ходе облета, проведенного для своевременного обнаружения лесных пожаров и незаконных вырубок.

"По поручению губернатора вертолет доставил Агафье Лыковой более 500 килограмм круп, прежде всего, гречки, перловки, риса, 100 килограмм муки, яблоки, груши, виноград, мандарины. В поклаже также были сено, комбикорм для коз и кур, семена, восковые и парафиновые свечи, бензин, батарейки для фонаря", — говорится в сообщении.

Как уточнили в обладминистрации, Агафья Лыкова в ответ написала письмо, в котором поздравила Тулеева и всех кузбассовцев с Днем Победы.

"Отшельница рассказала, как перезимовала, сетовала, что истратила дров больше обычного и вновь видела медвежьи следы, видимо, косолапый зимовал где-то поблизости. Она передала низкий поклон и благодарность Аману Тулееву за группу помощников, которые прошлым летом помогли ей в решении бытовых вопросов", — отметили в обладминистрации.

Агафья Лыкова — единственная, оставшаяся в живых, представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. К моменту обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года), Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей — Саввин, Димитрий и Наталья, а в 1988 году ушел из жизни отец Лыковых. В настоящее время Агафья Лыкова живет в тайге одна.

Несмотря на то, что территориально заимка отшельницы относится к Хакасии, губернатор Кузбасса Аман Тулеев в течение многих лет шефствует над Лыковой. Впервые они встретились осенью 1997 года, когда он побывал на заимке. Письма от Лыковой с различными просьбами Тулееву чаще всего доставляет глава Таштагольского района.