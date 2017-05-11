СМИ опубликовали прощальное письмо российского летчика Ярошенко к матери

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Прощальное письмо осужденного в США летчика Константина Ярошенко к матери опубликовано в газете "Известия" в четверг.

Любовь Ярошенко скончалась в больнице Ростова-на-Дону в ночь на 7 мая, сообщила ранее РИА Новости супруга Константина Ярошенко Виктория.

"Мама, ты пыталась всеми правдами и неправдами поддержать, сохранить мое душевное равновесие и спокойствие. Ты пыталась молитвами забрать все мои физические и душевные боли и страдания… Нет слов, чтобы выразить, что ты для меня значила", — говорится в письме.

Ярошенко пишет, что не может проститься с матерью, и называет это положение невыносимым. "И я ничего не могу с этим сделать. Это невыносимо. Я могу только разрываться и метаться в клетке от бессилия. Мое сердце и разум разрываются на части, а слезы льются не прекращая", — пишет россиянин.

В послании Ярошенко называет единственным успокоением жену и дочь, которые ждут и любят, молятся и всеми силами пытаются ему помочь.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.