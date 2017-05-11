Матвиенко рассказала о работе над законами для укрепления семей с детьми

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Совфед и Госдума готовят поправки по совершенствованию законодательства, направленные на сохранение и укрепление семей с детьми, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Никакого разгула ювенальной юстиции в нашей стране не было, нет и — заявляю со всей ответственностью — не будет. Крепкая, дружная семья, в которой родители и дети не разобщены, а любят друг друга, доверяют друг другу, — одна из основополагающих ценностей российской культуры", сказала Матвиенко в интервью газете "Аргументы недели" в четверг.

Поэтому, по ее словам, парламентарии против любых мер, которые идут вразрез с этими ценностями. Вмешательство государства в дела семьи, тем более, изъятие детей из семьи – мера самая крайняя, отметила она.

По словам сенатора, на эти меры "органы опеки идут только тогда, когда дальнейшее пребывание детей в родной семье сопряжено с очевидными угрозами для их физического, психического, нравственного здоровья".

Да, поспешные, опрометчивые решения со стороны этих органов порой имеют место, сказала Матвиенко. "Но это именно просчеты, а не сознательная установка на разлучение родителей и детей при малейшем поводе", — полагает спикер.

Совет Федерации постоянно держит в поле зрения правоприменительную практику в этой сфере, анализирует ее, отметила сенатор. "Вместе с коллегами из Государственной Думы готовим предложения по совершенствованию соответствующего законодательства. Цель у нас одна – помощь семье, особенно семье с детьми, содействие ее сохранению и укреплению", — сказала Матвиенко.