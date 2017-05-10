Глава Минобрнауки рассказала о выполнении ведомством "майских" указов

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Министерство образования и науки РФ выполнило 20 из 32 поручений по итогам "майских" указов, еще два будут выполнены в ближайшее время, заявила министр образования и науки Ольга Васильева в интервью телеканалу "Россия 24".

Васильева напомнила, что ранее объявлялось об 11 невыполненных ведомством поручениях. По ее словам, по итогам "майских" указов президента всего Минобрнауки было дано 32 поручения.

"На сегодняшний день мы можем смело сказать, что 20 поручений мы выполнили, два поручения у нас будут исполнены буквально в ближайшее время", — сказала Васильева.

Министр отметила, что поручение об увеличении доли научных публикаций, сделанных российскими учеными, Минобрнауки в 2015 году выполнить не удалось, однако в 2016 году ведомство перевыполнило установленный порог. "В 2016 году процент (публикаций) увеличили, и сейчас (он) достигает 2,46% (от общей доли мировых публикаций)", — сказала министр.

Кроме того, ведомство не смогло охватить 37% населения в возрасте от 25 до 65 лет непрерывным образованием. "И сейчас у нас очень важное продолжение этого поручения – это образование людей старшего поколения", — сказала она.

Министр напомнила, что Минобрауки удалось решить проблему с нехваткой мест в детских садах для детей от трех до семи лет, и сейчас ведомство намерено распространить эту программу на дошкольников до трех лет. Также перед ведомством стоит задача к 2018 году довести зарплаты педагогов высшей школы до 200%, зарплаты школьных учителей сейчас соответствуют уровню средней зарплаты в регионе.