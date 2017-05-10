Кадыров: глава СПЧ отметил хорошую работу Совета по правам человека в Чечне

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов подчеркнул хорошую работу Совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека, сообщил глава ЧР Рамзан Кадыров в своем профиле в Instagram.
"Мы обсудили целый ряд вопросов дальнейшего расширения сотрудничества и взаимодействия в вопросах, которыми занимается Совет. Михаил Александрович отметил хорошую работу аналогичного Совета при Главе ЧР", — написал Кадыров.
По словам главы ЧР, Федотов приурочил свой визит в Чечню к Дню памяти и скорби чеченского народа. Глава СПЧ также выразил восхищение переменами в развитии экономики и социальной сферы Чечни, заключил Кадыров.
Дорогие друзья! Сегодня я встретился с Председателем Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым. Мы обсудили целый ряд вопросов дальнейшего расширения сотрудничества и взаимодействия в вопросах, которыми занимается Совет. Михаил Александрович отметил хорошую работу аналогичного Совета при Главе ЧР. Он подчеркнул, что свой приезд специально приурочил к Дню памяти и скорби чеченского народа. Михаил Александрович напомнил, что чеченский народ одной из огромных коллективных жертв. Он выразил восхищение переменами в развитии экономики и социальной сферы Чечни. #Кадыров #Россия #Чечня #Федотов