Кадыров: глава СПЧ отметил хорошую работу Совета по правам человека в Чечне

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов подчеркнул хорошую работу Совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека, сообщил глава ЧР Рамзан Кадыров в своем профиле в Instagram.

"Мы обсудили целый ряд вопросов дальнейшего расширения сотрудничества и взаимодействия в вопросах, которыми занимается Совет. Михаил Александрович отметил хорошую работу аналогичного Совета при Главе ЧР", — написал Кадыров.

По словам главы ЧР, Федотов приурочил свой визит в Чечню к Дню памяти и скорби чеченского народа. Глава СПЧ также выразил восхищение переменами в развитии экономики и социальной сферы Чечни, заключил Кадыров.