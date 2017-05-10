Прощание с киноведом Дондуреем пройдет в ЦДЛ 14 мая

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Прощание с киноведом Даниилом Дондуреем пройдет в Центральном доме литератора в воскресенье, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ЦДЛ.

Дондурей ушел из жизни в возрасте 68 лет. О его кончине сообщил в среду в Facebook режиссер Виталий Манский.

"Прощание пройдет в Центральном доме литератора 14 мая в 12.00", — сказали в пресс-службе.

Киновед, культуролог Даниил Дондурей родился 19 мая 1948 года в Ульяновске. С 1993 года — главный редактор журнала "Искусство кино". Являлся членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.