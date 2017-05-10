ЕР обещает дополнительно обсудить вопрос индексации материнского капитала

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Вопрос о возможной дальнейшей индексации материнского капитала будет дополнительно обсуждаться, министерство финансов это предложение не поддерживает, сообщила в среду замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Ольга Баталина по итогам заседания комиссии ЕР по реализации предвыборной программы партии.

"Большой блок предложений касался реализации мероприятий по поддержке семей с детьми. Вопрос о возможной дальнейшей индексации маткапитала будет дополнительно обсуждаться, исходя из финансовых возможностей бюджета", — сказала Баталина.

По ее словам, министерство финансов это предложение не поддерживает. "Однако понимая, что это одна из социальных гарантий, которая предусмотрена в федеральном бюджете, и она предполагает индексацию в связи с ростом инфляции, также было принято решение дополнительно этот вопрос проработать", — сказала Баталина.