В Госдуме рассмотрят программу продовольственной помощи малоимущим

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Программа продовольственной помощи малоимущим будет рассмотрена нижней палатой российского парламента оперативно, она будет финансироваться за счет перераспределения бюджетных средств, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР).

Ранее в среду министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Минфин РФ в целом поддержал программу продовольственной помощи малоимущим. Глава Минпромторга также напомнил, что данная инициатива была уже согласована с Минэкономразвития. Он также добавил, что источники ее финансирования прорабатываются.

"Я думаю, что не только фракция ЛДПР, но и другие фракции (ее), безусловно, поддержат", — ответил Жигарев на вопрос РИА Новости, как он оценивает будущее данной инициативы.

Глава комитета сообщил, что программа будет рассмотрена, как только кабмин внесет ее на рассмотрение Госдумы в качестве законопроекта. "Рассмотрим, примем как только… ее внесет правительство РФ. Пока еще не получали… В любом случае, эта программа будет первостепенная, поэтому, конечно, будем рассматривать", — сказал он.

Парламентарий отметил, что, скорее всего, программа будет финансироваться за счет перераспределения бюджетных средств. "Будем изыскивать перераспределения (средств бюджета)", — ответил он на вопрос о том, какие предусматриваются источники финансирования программы.

Минпромторг несколько лет назад выступил с предложением создать в РФ систему дополнительного питания для малообеспеченного населения. Согласно программе, на специальные банковские карты граждан, которые нуждаются в улучшении питания, будут зачисляться средства, которые можно будет тратить на определенные продукты. В феврале Мантуров заявил, что министерство рассчитывает доработать программу адресной продовольственной помощи населению с Минфином и запустить ее в этом году. Однако вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в начале апреля заявил, что у российского бюджета нет средств на ее старт в федеральном масштабе.

Ведомства давали разные оценки затрат на программу продпомощи — от 15 миллиардов до 240 миллиардов рублей в зависимости от количества участников и величины выплат. В начале апреля статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов озвучил оценку в 300 миллиардов рублей.