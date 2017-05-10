В Москве опять прошел снег

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. В центре Москвы снова прошел снег, в столице он фиксируется уже третий день подряд, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в погодном центре "Фобос" сообщили, что снег наблюдался утром на севере от столицы, а из-за холодных воздушных масс в регионе до конца рабочей недели возможны осадки в смешанной фазе. До того снег шел 8 и 9 мая.

Прошедший День Победы в Москве стал самым холодным за всю историю праздника: по данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице поднялась лишь до 4,6 градуса выше нуля. Это самый холодный День Победы, начиная с 1945 года, когда воздух прогрелся до плюс 7,6 градуса.

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