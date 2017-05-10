В Адыгее более 44 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"

Вид на площадь Дружбы и Соборную мечеть в Майкопе. Архивное фото

Вид на площадь Дружбы и Соборную мечеть в Майкопе. Архивное фото

МАЙКОП, 10 мая — РИА Новости. Рекордное число жителей Адыгеи — 44,3 тысяч человек — приняли участие в патриотической акции "Бессмертный полк" в день Победы, что более чем в два раза больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.

Акция "Бессмертный полк" проводится в России и за рубежом. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Десятая юбилейная акция "Бессмертный полк" объединила 7,8 миллионов человек по всей России. В прошлом году шествия прошли в 50 странах.

"Более 27 тысяч человек с портретами участников Великой Отечественной войны прошли по центральным улицам Майкопа. Общее число участников акции в республике достигло 44,3 тысячи человек. В 2016 году эта акция так же оказывалась многочисленной, тогда в ней приняло участие около 20 тысяч человек, 15 тысяч из них составили "Бессмертный полк" в республиканской столице", — говорится в сообщении.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly От Москвы до Пекина – как прошла акция "Бессмертный полк" в городах мира

Акция "Бессмертный полк" в Майкопе началась исполнением песни "Катюша". Открыли шествие волонтеры с 30-метровой копией знамени Победы. Врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в акции вместе со своими детьми. Они несли портреты двух своих прадедов: Кумпилова Хамида Пакежевича и Тлехуча Махмуда Сипатовича.

Шествие завершилось в городском парке культуры и отдыха Майкопа, где была организована полевая кухня с концертом, а также главная палатка для ветеранов и участников войны. Там Кумпилов в неформальной обстановке пообщался с ветеранами за праздничным столом. Он поблагодарил их за ратный подвиг и подчеркнул, что пример поколения победителей будет всегда вдохновлять потомков на созидательные свершения.

"День Победы — самый замечательный праздник — годовщина Великой Победы Великого народа, который ценой жизни сверг фашизм на земле и отстоял мир. Вечная память всем, кто сражался за нашу Родину! Здоровья и долгих лет жизни ныне живущим ветеранам! Мы — потомки поколения победителей должны всегда помнить героический подвиг наших дедов и прадедов и делать все возможное для процветания нашей страны", — приводятся в сообщении слова Кумпилова.

Другие новости региона читайте здесь