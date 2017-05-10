В Адыгее более 44 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"
16:0310.05.2017
(обновлено: 16:04 10.05.2017)
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МАЙКОП, 10 мая — РИА Новости. Рекордное число жителей Адыгеи — 44,3 тысяч человек — приняли участие в патриотической акции "Бессмертный полк" в день Победы, что более чем в два раза больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.
Акция "Бессмертный полк" проводится в России и за рубежом. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Десятая юбилейная акция "Бессмертный полк" объединила 7,8 миллионов человек по всей России. В прошлом году шествия прошли в 50 странах.
"Более 27 тысяч человек с портретами участников Великой Отечественной войны прошли по центральным улицам Майкопа. Общее число участников акции в республике достигло 44,3 тысячи человек. В 2016 году эта акция так же оказывалась многочисленной, тогда в ней приняло участие около 20 тысяч человек, 15 тысяч из них составили "Бессмертный полк" в республиканской столице", — говорится в сообщении.
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От Москвы до Пекина – как прошла акция "Бессмертный полк" в городах мира
Акция "Бессмертный полк" в Майкопе началась исполнением песни "Катюша". Открыли шествие волонтеры с 30-метровой копией знамени Победы. Врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в акции вместе со своими детьми. Они несли портреты двух своих прадедов: Кумпилова Хамида Пакежевича и Тлехуча Махмуда Сипатовича.
Шествие завершилось в городском парке культуры и отдыха Майкопа, где была организована полевая кухня с концертом, а также главная палатка для ветеранов и участников войны. Там Кумпилов в неформальной обстановке пообщался с ветеранами за праздничным столом. Он поблагодарил их за ратный подвиг и подчеркнул, что пример поколения победителей будет всегда вдохновлять потомков на созидательные свершения.
"День Победы — самый замечательный праздник — годовщина Великой Победы Великого народа, который ценой жизни сверг фашизм на земле и отстоял мир. Вечная память всем, кто сражался за нашу Родину! Здоровья и долгих лет жизни ныне живущим ветеранам! Мы — потомки поколения победителей должны всегда помнить героический подвиг наших дедов и прадедов и делать все возможное для процветания нашей страны", — приводятся в сообщении слова Кумпилова.
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Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах.
Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В Москве шествие на Красной площади возглавил президент Владимир Путин, который участвует в акции "Бессмертный полк" уже третий раз.
В этом году акция проходит уже в десятый раз. В 2016 году шествия прошли в 50 странах. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бейруте.
Участники акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне.
Участники акции "Бессмертный полк" в Лиссабоне.
Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Мадриде.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoАкция "Бессмертный полк" прошла в Киеве, хотя накануне украинские радикалы заявили о намерении сорвать памятное шествие.
Акция "Бессмертный полк" прошла в Киеве, хотя накануне украинские радикалы заявили о намерении сорвать памятное шествие.
Участники "Бессмертного полка" в Париже. Акцию в столице Франции возглавил посол России Александр Орлов.
Участники акции "Бессмертный полк" в Минске.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкС декабря 2016 года открыт Центр поисковой работы "Бессмертного полка", который занимается восстановлением судеб пропавших без вести. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке.
С декабря 2016 года открыт Центр поисковой работы "Бессмертного полка", который занимается восстановлением судеб пропавших без вести. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке.
© РИА Новости . Иван БулатовВ этом году в столице Китая также прошла акция "Бессмертный полк". Серия памятных мероприятий состоялась в городском парке "Чаоян" и расположенной в нем галерее искусств "Цзиньтай".
В этом году в столице Китая также прошла акция "Бессмертный полк". Серия памятных мероприятий состоялась в городском парке "Чаоян" и расположенной в нем галерее искусств "Цзиньтай".
В Чите в этом году акция "Бессмертный полк" проходит в пятый раз. С портретами фронтовиков по городу прошли около десяти тысяч читинцев.
Во Владивостоке с портретами фронтовиков прошли не только жители города, но и граждане Китая.
В Новосибирске около 250 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк". К шествию также присоединились официальные лица.
Памятные акции, посвященные Дню Победы, также прошли в Ростове-на-Дону.
Участники акции "Бессмертный полк" в деревне Бобровка Омской области.
В Екатеринбурге тысячи людей приняли участие в шествии "Бессмертного полка".
© РИА Новости . Олеся Потапова Более 40 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Луганске. С каждым годом акция набирает все большую популярность в ЛНР.
Более 40 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Луганске. С каждым годом акция набирает все большую популярность в ЛНР.