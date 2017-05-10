Медведев призвал уменьшить разницу в зарплатах руководителей и подчиненных

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что нужно контролировать задолженность по выплатам зарплат в РФ, мониторить эту проблему.

"Для максимально сбалансированного рынка труда принимаются решения, чтобы каждый мог найти работу, получать за эту работу достойные деньги, принимаем меры, чтобы выравнять дисбаланс между зарплатами руководителей и подчиненных. Здесь тоже есть, что контролировать, равно как необходимо контролировать, чтобы не было задолженности по зарплатам, потому что эта ситуация меняющаяся: где-то она улучшается, где-то, наоборот, возникают проблемы, нужно мониторить ее", — сказал Медведев на комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы ЕР на выборах депутатов ГД седьмого созыва.

Главное на ближайшее время — сохранить достигнутый реальный уровень оплаты труда, отметил он. "Мы договаривались со следующего года обеспечить его в соответствии с темпами роста экономики. Я рассчитываю здесь услышать и ваши предложения, как эту задачу решать", — сказал Медведев.

Премьер также упомянул о реализации проектов ЕР. "Я напомню, наша партия начала такие проекты, как городская среда, парки малых городов, местный дом культуры, театры малых городов. Совсем недавно мы по линии ЕР обсуждали проекты в сфере культуры во время поездки в Омск. Все эти проекты, напомню, получили поддержку руководства страны, и, что на самом деле не менее важно, они закреплены в бюджете. Более того, мы еще стараемся изыскать дополнительное финансирование под эти проекты", — отметил он, подчеркнув, что об эффективности этой работы будет судить большое количество людей.