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Общество

Медведев призвал уменьшить разницу в зарплатах руководителей и подчиненных

15:2810.05.2017
(обновлено: 15:32 10.05.2017)
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© РИА Новости . Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкПремьер-министр РФ Д. Медведев принимает участие в заседании комиссии по предвыборной программе партии Единая Россия. 10 мая 2017Премьер-министр РФ Д. Медведев принимает участие в заседании комиссии по предвыборной программе партии Единая Россия. 10 мая 2017
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что нужно контролировать задолженность по выплатам зарплат в РФ, мониторить эту проблему.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 апреля 2017
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Медведев пообещал повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума
"Для максимально сбалансированного рынка труда принимаются решения, чтобы каждый мог найти работу, получать за эту работу достойные деньги, принимаем меры, чтобы выравнять дисбаланс между зарплатами руководителей и подчиненных. Здесь тоже есть, что контролировать, равно как необходимо контролировать, чтобы не было задолженности по зарплатам, потому что эта ситуация меняющаяся: где-то она улучшается, где-то, наоборот, возникают проблемы, нужно мониторить ее", — сказал Медведев на комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы ЕР на выборах депутатов ГД седьмого созыва.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Голодец признала, что число бедных в России растет
Главное на ближайшее время — сохранить достигнутый реальный уровень оплаты труда, отметил он. "Мы договаривались со следующего года обеспечить его в соответствии с темпами роста экономики. Я рассчитываю здесь услышать и ваши предложения, как эту задачу решать", — сказал Медведев.

Премьер также упомянул о реализации проектов ЕР. "Я напомню, наша партия начала такие проекты, как городская среда, парки малых городов, местный дом культуры, театры малых городов. Совсем недавно мы по линии ЕР обсуждали проекты в сфере культуры во время поездки в Омск. Все эти проекты, напомню, получили поддержку руководства страны, и, что на самом деле не менее важно, они закреплены в бюджете. Более того, мы еще стараемся изыскать дополнительное финансирование под эти проекты", — отметил он, подчеркнув, что об эффективности этой работы будет судить большое количество людей.

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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Bob Marley
Медведев гос служащий. Господин Дмитрий Анатольевич, могли бы Вы огласить народу свой оклад? И какова разница вашего оклада и окладов ваших подчиненных?
15:59
10.05.2017
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И.В.
А как насчет премий? Например руководству Почты Россси, Роснефти?
15:58
10.05.2017
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alles_07
опять за зарплаты взялись, видимо себе будут пробивать дополнительные премии.
15:52
10.05.2017
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