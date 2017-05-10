Песков: "Бессмертный полк" не нуждается в дополнительном привлечении людей

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" не нуждается в каких-то дополнительных организационных действиях в связи с ее большой популярностью у населения России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

"Нет никакой необходимости в каком-то инициировании повышенного участия. Дело в том, что настолько велика популярность этой акции, что еще раз повторяю – нет необходимости в каких-то дополнительных организационных действиях. Поэтому, это только может удивление вызывать", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявления в сети, что на акцию якобы "сгоняют школьников и раздают им портреты".

В прошедшей в Москве в воскресенье акции "Бессмертный полк" приняли участие более 850 тысяч человек.

Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске. В 2015 году в шествии "Бессмертного полка" по всей России приняли участие около 12 миллионов человек. После этого было создано общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России".

В этом году акция проходит уже в десятый раз. В прошлом году шествия прошли в 50 странах.