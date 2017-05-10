Медведев призвал довести МРОТ до уровня прожиточного минимума за два года

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Нужно довести минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума за ближайшие два года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Поэтапно увеличивается минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума работающего человека. Напомню, что с 1 июля он вырастает до 7 тысяч 800 рублей. У нас есть планы, я их озвучивал во время отчёта правительства в Госдуме, довести этот уровень до уровня прожиточного минимума в стране в ближайшие два года, то есть чтобы минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом в ближайшие два года", — сказал Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы ЕР на выборах депутатов ГД седьмого созыва.