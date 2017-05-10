В Москве из-за холодов включат отопление

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК, входит в "Газпром энергохолдинг") в связи с холодной погодой возобновляет подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы, говорится в сообщении компании.

"Московская объединенная энергетическая компания" в связи с понижением температуры наружного воздуха и метеопрогнозом на ближайшие дни в соответствии с полученной от правительства Москвы факсограммой приступило к возобновлению подачи тепловой энергии для жилых домов и объектов социальной сферы", — говорится в сообщении.

Предполагается, что отопление потребителям будет включено до конца сегодняшнего дня.

Ранее, в начале мая 2017 года, МОЭК в соответствии с решением правительства Москвы перевело системы теплоснабжения на летний режим работы, последовательно отключив отопление почти в 71 тысяче зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов.