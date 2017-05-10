Минтруд планирует начать выдачу карт "Мир" пенсионерам после 1 июля

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Российские пенсионеры, которым пенсия будет назначаться после 1 июля 2017 года, будут сразу получать платежные карты национальной системы "Мир", следует из проекта Минтруда, опубликованного в среду на портале нормативных правовых актов.

"Применяется в отношении получателей, которым пенсия назначена не ранее 1 июля 2017 года (информация о дате назначения пенсии представляется Фондом в составе списка получателей пенсий), а в отношении остальных пенсионеров – начиная с 1 июля 2020 года", — говорится в проекте.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир".

Документ обязывает банки до 1 июля 2017 года обеспечить прием национальных платежных инструментов, то есть карт "Мир", во всех своих предназначенных для осуществления расчетов с использованием платежных карт устройствах, включая банкоматы.

С этой даты при обращении бюджетников за открытием нового счета, предусматривающего использование платежных карт для получения денежных выплат, банки будут обязаны выдавать карту "Мир".

Работники бюджетной сферы должны быть переведены на карту "Мир" до 1 июля 2018 года. Пенсионеры смогут получить карты "Мир" взамен карт, не являющихся национальными платежными инструментами, которыми они сейчас пользуются, по истечении срока их действия, но не позже 1 июля 2020 года.