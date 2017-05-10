Эксперты об идее налога на малодетность: у людей должен быть выбор

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Политики, общественники и эксперты выступили с резкой критикой инициативы ввести в РФ налог на малодетность, назвав ее провокационной и несвоевременной; по их мнению, следует больше внимания уделять другим методам поддержки российских семей в целом.

Ранее газета "Известия" сообщила, что директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту РФ Владимиру Путину проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей". По информации издания, документ предусматривает приравнивание деятельности по воспитанию детей к трудовому стажу, право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями, а также введение в России налога на малодетность.

Провокационная и вредная инициатива

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина считает, что предложение ввести налог на малодетность похоже на провокацию и является "ошибочной и вредной" инициативой.

"Важно понимать, что, в соответствии с российским законодательством, малодетность — это один-два ребенка. Введение налога на малодетность видится мне своего рода провокацией, ведь в том числе благодаря мерам государственной социальной политики последнего времени 60-70% рождений в некоторых российских регионах — это вторые дети. А сейчас нам предлагается обложить их налогом? Я категорически против этой инициативы", — цитирует Мизулину ее пресс-служба.

Неэффективным налог на малодетность назвал и глава социального комитета Совфеда ("Единая Россия") Валерий Рязанский.

"Мы всегда ориентировались на создание всех необходимых условий для семей и людей, планирующих стать родителями. К этой теме нельзя сводить решение демографических проблем. В России проводится много соответствующих мероприятий. Партия продолжит работать в этом направлении. Однако предложение о введении налога мы не поддержим", — цитирует слова Рязанского пресс-служба партии "Единая Россия".

Критично восприняло данную идею и экспертное сообщество, в частности, директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский подчеркнул, что рождение детей или отказ от этого является личным делом каждого.

"Это не первый раз предлагается, это абсолютно несостоятельная мера. Во-первых, нельзя налогом облагать то, чего нет… У нас все-таки нет такого обязательства для детей: обязательно рожать или не рожать, это выбор каждого. Если люди хотят иметь больше детей, то это их право и их ответственность, почему кто-то должен им платить? Государство может им помогать, но у нас уже есть система налогов, которая для того и существует, чтобы обеспечивать социальную поддержку определенных слоев населения", — отметил эксперт.

По словам Вишневского, сложно представить себе, что кто-то решит завести ребенка только для того, чтобы не платить налоги. Кроме того, бездетность может быть вызвана множеством объективных причин, и введение подобного налога будет выглядеть наказанием.

Другие методы поддержки семьи

Вместо такой спорной инициативы, как налог на малодетность, в Общественной палате (ОП) РФ предложили больше внимания уделить другим методам поддержки российских семей в целом, а также уточнить множество спорных вопросов в формулировках относительно многодетной семьи.

"Налог на малодетность вводить сейчас совсем не время. Сейчас поддержка приемных семей намного больше, чем многодетных. Это очевидно. Поэтому, безусловно, развивать поддержку семьи в целом крайне необходимо: (вводить) дополнительные выплаты, льготы и так далее в первую очередь. А уже потом все остальное. Очевидно, что инициатор предполагает, что потребуются дополнительные статьи в бюджете для реализации данной инициативы, поэтому и предлагает налог. Но это, на мой взгляд, не выход", — заявила РИА Новости член комиссии по поддержке семьи, детей и материнства ОП РФ Юлия Зимова.

За введение дополнительных мер поддержки семей с детьми в зависимости от количества детей выступила и Мизулина, отметив при этом, что акцент должен быть сделан именно на поддержку, а не на дискриминацию определенных категорий семей.

Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетенева (КПРФ) заявила, что было бы неправильно вводить налог на малодетность, но вместе с тем отметила, что в комитете готовы обсуждать инициативу, если она будет внесена в Госдуму.

"Этот налог был введен в советское время. Но в советское время все женились официально, сожителей было мало… Сейчас, я думаю, не очень правильно будет ввести такой налог. Я уже это все видела, такой вопрос уже Московская дума рассматривала. Но пока нам ничего не вносили. Мы будем обсуждать, если аргументы будут из правительства достойные того, что это надо сделать, и это принесет пользу семье, государству. Мы будем смотреть", — сказала Плетнева РИА Новости.

То, что "в поддержке нуждаются как молодые, так и многодетные семьи", подчеркнула и первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей ("Единая Россия") Ольга Окунева.

При этом эксперт Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Владимир Архангельский подчеркнул, что если всерьез задуматься над проблемой поиска источников для финансирования поддержки многодетных семей, то можно найти другие альтернативные варианты.

"Все-таки у людей должна быть возможность выбора того или иного репродуктивного поведения. Наказывать людей не надо. Другое дело, что стимулировать тот или иной выбор надо", — заявил эксперт.