В ЕР назвали налог на малодетность нецелесообразным

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Вводить налог на малодетность нецелесообразно, так как в государственной поддержке нуждаются как молодые, так и многодетные семьи, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" Ольга Окунева.

Ранее газета "Известия" сообщила, что директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту РФ Владимиру Путину проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей". По информации издания, документ предусматривает приравнивание деятельности по воспитанию детей к трудовому стажу, право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями, а также введение в России налога на малодетность.

"Государство и так заинтересовано в рождении первых детей. Молодые семьи наоборот имеют меньшую обеспеченность, из-за этого они часто принимают решение о детях в более позднем возрасте, когда семья обретет самостоятельность. В поддержке нуждаются как молодые, так и многодетные семьи", — цитирует Окуневу пресс-служба "Единой России", добавляя, что политик назвала данную инициативу "нецелесообразной".

Депутат также напомнила, что в РФ каждый регион самостоятельно определяет, какая семья является многодетной.

"Например, в республиках многодетными считаются семьи, где 5 и более детей, в ряде регионов — 3 и более, в зависимости от демографической ситуации. Законодательство в этой части необходимо совершенствовать", — добавила она.

Неэффективным налог на малодетность назвал и глава социального комитета Совфеда ("Единая Россия") Валерий Рязанский.

"Партия не согласится с наказанием малодетных семей или семей без детей… Считаю, что эта мера неэффективная. Мы всегда ориентировались на создание всех необходимых условий для семей и людей, планирующих стать родителями. К этой теме нельзя сводить решение демографических проблем. В России проводится много соответствующих мероприятий. Партия продолжит работать в этом направлении. Однако предложение о введении налога мы не поддержим", — цитирует слова Рязанского пресс-служба партии.