МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. "Почта России" внедрила 1,5 тысячи электронных очередей в РФ, сообщается в пресс-релизе компании.

"На сегодняшний день в 1,5 тысячи отделений "Почты России" по всей стране завершено внедрение систем электронной очереди, в том числе 352 электронных очереди в Московском регионе. В текущем году планируется оснастить аналогичным оборудованием еще полторы тысячи почтовых отделений", — говорится в сообщении.

Система сокращает время обслуживания посетителей и предоставляет возможность объективного контроля за результатами работы каждого оператора и отделения в целом. Отмечается, что в ряде почтовых отделений, где были внедрены электронные очереди, среднее время обслуживания посетителя не превышает 3,5 минуты, а среднее время ожидания составляет от 9 до 11 минут.

"В случае нарушения целевого показателя времени ожидания приема посетителем, система автоматически отправляет соответствующее сообщение начальнику отделения. Если ситуация с очередями не меняется в течение часа, то аналогичное сообщение поступает начальнику регионального почтамта, а затем руководству соответствующих подразделений "Почты России", — отмечается в сообщении.

Массовое внедрение электронных очередей в отделениях "Почты России" стартовало в декабре 2016 года, для этого используется оборудование и программное обеспечение российского производства. "Почта России" приобрела в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-программных комплексов, в 2017 году компания планирует приобрести партию такого же объема.

Для каждого отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам, таким образом компания не тратит лишние средства, кроме того, появляется возможность оснастить электронными очередями большее количество отделений. Отмечается, что в первую очередь электронными очередями оборудуются отделения с наиболее интенсивным трафиком, имеющие более трех окон для приема посетителей. Всего потребность сети "Почты России" в системах электронной очереди составляет около 5 тысяч аппаратно-программных комплексов.