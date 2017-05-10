МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. "Почта России" внедрила 1,5 тысячи электронных очередей в РФ, сообщается в пресс-релизе компании.
Система сокращает время обслуживания посетителей и предоставляет возможность объективного контроля за результатами работы каждого оператора и отделения в целом. Отмечается, что в ряде почтовых отделений, где были внедрены электронные очереди, среднее время обслуживания посетителя не превышает 3,5 минуты, а среднее время ожидания составляет от 9 до 11 минут.
"В случае нарушения целевого показателя времени ожидания приема посетителем, система автоматически отправляет соответствующее сообщение начальнику отделения. Если ситуация с очередями не меняется в течение часа, то аналогичное сообщение поступает начальнику регионального почтамта, а затем руководству соответствующих подразделений "Почты России", — отмечается в сообщении.
Для каждого отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам, таким образом компания не тратит лишние средства, кроме того, появляется возможность оснастить электронными очередями большее количество отделений. Отмечается, что в первую очередь электронными очередями оборудуются отделения с наиболее интенсивным трафиком, имеющие более трех окон для приема посетителей. Всего потребность сети "Почты России" в системах электронной очереди составляет около 5 тысяч аппаратно-программных комплексов.