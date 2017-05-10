В Израиле умер депутат Госдумы Василий Тарасюк

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев подтвердил РИА Новости смерть своего коллеги по фракции Василия Тарасюка в Израиле.

"Да, это (смерть Тарасюка — ред.) так, но подробностей мы не знаем. Только получили сообщение от супруги, которая находилась там вместе с ним на лечении, что, к сожалению, Василий Михайлович погиб. Сейчас, видимо, идет процесс его доставки в Россию", — заявил Лебедев.

Депутат пояснил, что Тарасюк был избран по так называемой федеральной десятке, "то есть в этом случае мандат его передается любому зарегистрированному кандидату, и это будет решать высший совет".

"Официально Госдума должна сначала снять с него полномочия, это нужно юридически, после этого у нас есть срок, если не ошибаюсь, три недели для того, чтобы предоставить в ЦИК кандидатуру", — добавил Лебедев.

Тарасюк, согласно опубликованным ранее декларациям о доходах за 2016 год, стал самым состоятельным депутатом от ЛДПР после лидера фракции Владимира. Его доход за прошедший год составил порядка 77,7 миллиона рублей.

Местные СМИ в минувшую субботу написали о смерти 67-летнего мужчины, отдыхавшего на Мертвом море. Посольство РФ в субботу сообщило о гибели пожилого россиянина во время купания в Мертвом море, дипломаты не назвали его имени, ссылаясь на этические соображения. В среду в посольстве сказали, что не располагают информацией о смерти какого-либо другого соотечественника в конце минувшей недели.