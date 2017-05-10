Официальная безработица в России снизилась на 0,6% за неделю

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных в РФ снизилась на 0,6% за прошедшую неделю, сообщила в среду пресс-служба министерства труда и соцзащиты населения.

"С 26 апреля по 3 мая 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,6 % и составила 876 626 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 056 239 человек", — говорится в сообщении.

Как сообщили в министерстве, за неделю снижение численности безработных граждан произошло в 63 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Курганской, Новосибирской, Сахалинской, Омской и Пензенской областях, Алтайском крае, Карачаево-Черкесской Республике, республиках Тыва и Татарстан. В 21 регионе отмечен рост численности безработных граждан, в том числе в Ростовской области, республиках Калмыкия, Адыгея, Ингушетия, Ставропольском крае.

"По оперативным данным, на 1 апреля 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,2 % от численности экономически активного населения (на 1 апреля 2016 года – 1,4 %). По состоянию на 3 мая 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 миллиона единиц", — отметили в Минтруде.