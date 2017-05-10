Около 50 тысяч жителей КЧР приняли участие в акции "Бессмертный полк"

ЧЕРКЕССК, 10 мая — РИА Новости. Почти 50 тысяч человек — жителей Карачаево-Черкесии, приняли участие в День Победы в патриотической акции "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба главы региона.

Акция "Бессмертный полк" проводится в России и за рубежом. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Десятая юбилейная акция "Бессмертный полк" объединила 7,8 миллионов человек по всей России. В прошлом году шествия прошли в 50 странах.

"Более 14 тысяч жителей республиканской столицы и свыше 33 тысяч из всей Карачаево-Черкесии пронесли портреты родных и близких — ветеранов и участников ВОВ по улицам городов и сельских поселений. В День Победы к патриотической акции "Бессмертный полк" присоединились все города и районы Карачаево-Черкесии — почти 50 тысяч человек. А это — 50 тысяч судеб, семейных историй и нашей общей гордости за великое поколение победителей. Мы безмерно благодарны поколению победителей за все, что они сделали для нас и для всего мира!", — цитирует пресс-служба главу КЧР Рашида Темрезова.

Темрезов принял участие в шествии вместе со своей семьей, дети главы республики пронесли портреты своих прадедов — Солтанхамита Темрезова, Джагафара Коркмазова, Ильи Фетисова.

В первых рядах "Бессмертного полка" прошли родственники участников Великой Отечественной войны, удостоенных высоких государственных наград. В Карачаево-Черкесии 29 Героев Советского Союза и РФ, семь человек являются Кавалерами Орденов Славы трех степеней.

В рамках акции прозвучали песни о войне в исполнении сводного детского городского хора в составе 180 человек. Участники акции почтили "минутой молчания" память погибших в Великой Отечественной войне.

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