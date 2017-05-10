Первые "Карты москвича" на базе системы "Мир" получат молодые мамы

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Первые "Карты москвича" на базе платежной системы "Мир" получат молодые мамы, сообщается в прес-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК).

"АО "НСПК" (оператор национальной платежной системы "Мир"), Московский социальный регистр и банк ВТБ (ПАО) приступили к реализации пилотного проекта по выпуску социальной карты москвича (СКМ) с городскими сервисами. Держателями первых карт москвича на базе российской платежной системы станут молодые мамы", — говорится в сообщении.

Оформить и получить социальную карту можно в любом многофункциональном центре (МФЦ) Москвы. В мае-июне в рамках пилотного проекта планируется выдать около 5 тысяч карт.

Отмечается, что карта является единым инструментом получения социальной поддержки от правительства Москвы. На карту записаны проездной билет "Тройка", медицинское и банковское приложения, также по карте можно получить скидку в различных торгово-сервисных предприятиях Москвы. Кроме того, на карте доступна электронно-цифровая подпись для получения госуслуг в электронном виде.

"Технологическая основа национальной платежной карты позволяет развивать на ее основе актуальные для города социальные проекты. Сеть приема карт "Мир" в столице уже полностью готова, что позволит удобно и выгодно использовать не только социальный, но и платежный функционал СКМ. Уверен, что дальнейшее сотрудничество с нашими партнерами – Банком ВТБ и Московским социальным регистром позволит успешно развивать проект и предложить новые сервисы для карты москвича", — приводятся в релизе слова генерального директора НСПК Владимира Комлева.

Оператором всех предоставляемых городских сервисов является Московский социальный регистр. Платежный функционал карты, который, например, позволяет оплачивать покупки, вносить и снимать наличные обеспечивает банк ВТБ. Отмечается, что карта полностью создана на базе российских технологий. Техническое решение, обеспечивающее безопасность социальной карты москвича, разработано компанией "Алиот".