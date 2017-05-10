Мизулина назвала налог на малодетность провокацией

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Предложение ввести налог на малодетность — ошибочная и вредная инициатива, похожая на провокацию, считает зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина.

Ранее " Известия " сообщили, что директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту Владимиру Путину проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей". По данным газеты, документ предусматривает приравнивание деятельности по воспитанию детей к трудовому стажу, право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями, а также введение в России налога на малодетность.

"Любые инициативы о введении налога на малодетность, на бездетность представляются мне ошибочными и вредными", — цитирует Мизулину ее пресс-служба.

По мнению сенатора, единственным справедливым и позитивным путем является введение дополнительных мер поддержки семей в зависимости от количества детей. Акцент должен быть сделан именно на поддержку, а не на дискриминацию определенных категорий, убеждена Мизулина.

"Важно понимать, что, в соответствии с российским законодательством, малодетность — это один-два ребенка. Введение налога на малодетность видится мне своего рода провокацией, ведь в том числе благодаря мерам государственной социальной политики последнего времени 60-70% рождений в некоторых российских регионах — это вторые дети. А сейчас нам предлагается обложить их налогом? Я категорически против этой инициативы", — заявила она.