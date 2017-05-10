Мизулина назвала налог на малодетность провокацией

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Предложение ввести налог на малодетность — ошибочная и вредная инициатива, похожая на провокацию, считает зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина.
"Любые инициативы о введении налога на малодетность, на бездетность представляются мне ошибочными и вредными", — цитирует Мизулину ее пресс-служба.
"Важно понимать, что, в соответствии с российским законодательством, малодетность — это один-два ребенка. Введение налога на малодетность видится мне своего рода провокацией, ведь в том числе благодаря мерам государственной социальной политики последнего времени 60-70% рождений в некоторых российских регионах — это вторые дети. А сейчас нам предлагается обложить их налогом? Я категорически против этой инициативы", — заявила она.