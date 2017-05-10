В ОП считают, что пока не время вводить налог на малодетность

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Сейчас не время вводить налог на малодетность в России, следует больше внимания уделить поддержке семьи в целом, а также уточнить множество спорных вопросов в формулировках, считает член комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты Юлия Зимова.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Институт демографии, миграции и регионального развития разработал проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей", предусматривающий введение налога на малодетность. Документ уже направлен президенту Владимиру Путину.

"Налог на малодетность вводить сейчас совсем не время. Сейчас поддержка приемных семей намного больше, чем многодетных. Это очевидно. Поэтому, безусловно, развивать поддержку семьи в целом крайне необходимо: (вводить) дополнительные выплаты, льготы и так далее в первую очередь. А уже потом все остальное. Очевидно, что инициатор предполагает, что потребуются дополнительные статьи в бюджете для реализации данной инициативы, поэтому и предлагает налог. Но это, на мой взгляд, не выход", — сказала Зимова РИА Новости.

Общественница также предложила обратить внимание на такие спорные вопросы, как, например, определение многодетной семьи, а именно — может ли отец считаться многодетным.

"Мало того, как быть, если дети прописаны в разных регионах? Например, от первого брака — в Москве, а от второго — в Московской области", — подчеркнула она.