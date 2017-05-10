Кинокритик Долин: Дондурей был человеком потрясающего вкуса

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Известный кинокритик Антон Долин назвал киноведа Даниила Дондурея, который скончался на 69-м году жизни, человеком потрясающего вкуса, деликатности и харизмы, отметив, что во многом благодаря Дондурею сам стал кинокритиком.
О кончине Даниила Дондурея сообщил в среду в Facebook режиссер Виталий Манский.Facebook.
Он пожелал всем близким Дондурея мужества, а журналу "Искусство кино", который благодаря ушедшему кинокритику стал "лучшим в стране и одним из лучших в мире", — долгой жизни.
Другой известный кинокритик Андрей Плахов обратил внимание на то, что Дондурей делал огромный объем аналитической работы для кинематографа и культуры.
"Не одно десятилетие он находил возможность издавать и наполнять интеллектуальным содержанием журнал "Искусство кино". Это — не говоря об огромном объеме трудной аналитической работы, которую он делал для кинематографа и культуры. Увлеченный, неравнодушный, тонкий и верный", — написал Плахов на своей странице в социальной сети Facebook.
"За прошедший год с ним и Львом Караханом мы собрали книжку "Каннские хроники": обсуждения глубинных течений фестиваля на протяжении десяти лет. Презентация книжки пройдет 24 мая в Канне. Но без Даниила… Невосполнимая утрата", — выразил соболезнования Плахов.
Киновед, культуролог Даниил Дондурей родился 19 мая 1948 года в Ульяновске. С 1993 года — главный редактор журнала "Искусство кино". Являлся членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.