Кинокритик Долин: Дондурей был человеком потрясающего вкуса

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Известный кинокритик Антон Долин назвал киноведа Даниила Дондурея, который скончался на 69-м году жизни, человеком потрясающего вкуса, деликатности и харизмы, отметив, что во многом благодаря Дондурею сам стал кинокритиком.

О кончине Даниила Дондурея сообщил в среду в Facebook режиссер Виталий Манский.

"Невыносимо горько и несправедливо. Один из лучших людей, каких я знал. Потрясающее чутье, вкус, деликатность, харизма. Если бы не знакомство с ним в Каннах (он ездил туда каждый год, там отмечал свой день рождения), не эфир вместе на "Эхе Москвы" в 1999-м, не напечатанная им в "Искусстве кино" в 2000-м моя первая серьезная статья про (Ларса фон) Триера, — возможно, я не стал бы кинокритиком. И сколько еще таких, как я…", — написал Долин на своей странице в социальной сети Facebook

Он пожелал всем близким Дондурея мужества, а журналу "Искусство кино", который благодаря ушедшему кинокритику стал "лучшим в стране и одним из лучших в мире", — долгой жизни.

Другой известный кинокритик Андрей Плахов обратил внимание на то, что Дондурей делал огромный объем аналитической работы для кинематографа и культуры.

"Не одно десятилетие он находил возможность издавать и наполнять интеллектуальным содержанием журнал "Искусство кино". Это — не говоря об огромном объеме трудной аналитической работы, которую он делал для кинематографа и культуры. Увлеченный, неравнодушный, тонкий и верный", — написал Плахов на своей странице в социальной сети Facebook.

Плахов отметил, что на прошлогоднем Каннском фестивале Дондурей "после тяжелой операции, был, как всегда, полон энтузиазма".

"За прошедший год с ним и Львом Караханом мы собрали книжку "Каннские хроники": обсуждения глубинных течений фестиваля на протяжении десяти лет. Презентация книжки пройдет 24 мая в Канне. Но без Даниила… Невосполнимая утрата", — выразил соболезнования Плахов.

Киновед, культуролог Даниил Дондурей родился 19 мая 1948 года в Ульяновске. С 1993 года — главный редактор журнала "Искусство кино". Являлся членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.