Путин поручил внести поправки в закон о сертификации счетчиков

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября 2017 года обеспечить внесение поправок в законодательство РФ по установлению обязательной сертификации счетчиков коммунальных ресурсов, следует из списка поручений на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на установление обязательной сертификации приборов и средств учета коммунальных ресурсов", — говорится в поручении.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что министерство до конца лета подготовит поправки в законодательство, предусматривающие обязательную сертификацию квартирных приборов учета.

Поручение дано по итогам встречи с представителями деловых организаций Новгородской области, состоявшейся 18 апреля 2017 года.