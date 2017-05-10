Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Холодная погода и снег с дождем ожидают жителей столичного региона на этой рабочей неделе, однако к выходным осадки прекратятся и воздух прогреется до 13 градусов тепла, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос" в среду.

"Еще сегодня утром к северу от Москвы шел снег и буквально даже мела метель. Ввиду того, что мы вплоть до конца текущей недели будем оставаться во власти холодных воздушных масс арктического происхождения, то, к сожалению, осадки смешанной фазы мы не исключаем", — сказал собеседник агентства.

По его словам, с учетом того, что день ото дня воздух будет прогреваться все лучше, думать, что снег продолжится, все же не стоит. В основном будут преобладать осадки в жидкой фазе — то есть дожди, хотя в отдельных районах возможно, что к дождям будет примешиваться мокрый снег. В первую очередь это касается северных районов столичного региона.

По словам синоптиков, уже в четверг воздух в Москве может прогреться до +7-+8 градусов, в пятницу в дневные часы ожидается до +10 градусов тепла, однако вероятность небольших кратковременных дождей сохранится. Ночью возможен мокрый снег. В выходные вероятность осадков будет сведена к минимуму благодаря влиянию антициклона, атмосферное давление повысится, и после достаточно холодных ночей с околонулевыми температурами воздух будет прогреваться до +11-+13 градусов тепла.