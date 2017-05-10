В Москве из-за холодов на пять дней отсрочили отключение горячей воды

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Горячую воду в Москве из-за холодной погоды начнут отключать не с 10-го, а с 15-го мая, сообщает "Московская объединенная энергетическая компания".

В понедельник Москву накрыл дождь с мокрым снегом. В ночь на 9-е мая в столице выпало две трети от месячной нормы осадков. При этом, по прогнозам синоптиков, пасмурная, дождливая и холодная погода, которая нетипична для начала мая, сохранится в столичном регионе вплоть до четверга, лишь к пятнице ожидается потепление до +11 градусов.

"Московская объединенная энергетическая компания" в связи с холодной погодой в столичном регионе перенесла дату начала профилактических отключений горячей воды с 10 на 15 мая 2017 года", — говорится в сообщении "МОЭК" на сайте организации.

Во время отключений, продолжительность которых в Москве составляет до 10 дней, проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов. Работами будут охвачены 71 тысяча зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов. В 5006 зданиях, в том числе в 3171 жилом доме, на время проведения ремонтно-профилактических работ в 2017 году горячая вода отключаться не будет. Мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся к 25 августа.

Узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ в своем доме жители Москвы могут на сайте компании: www.moek.ru.

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