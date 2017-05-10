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Общество

"Бессмертный полк": победа жизни

Сюжет:
Подготовка к празднованию Дня Победы (278)
09:1310.05.2017
(обновлено: 09:16 10.05.2017)
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© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкАкция Бессмертный полк в МосквеАкция Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости, Мария Зуева. Группа молодых людей в пилотках и ярких пальто с аккордеонами наперевес стоят под усиливающимся дождем на Тверской улице, привлекая внимание проходящих мимо людей с фотопортретами ветеранов в руках. Они весело поют песни военных лет, и люди вокруг охотно подпевают. Эти молодые артисты задают тон "Бессмертному полку", участников которого не смущает и совершенно не обычная для 9 мая погода: холод стоит почти зимний, но жалоб на такие шутки природы тут не слышно: настроение у всех приподнятое.

От Владивостока до Лиссабона: акция "Бессмертный полк" в мире
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах.Участники акции Бессмертный полк на Тверской улице в Москве
© РИА Новости . Максим Блинов
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Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах.
© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЭто шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.Участники акции Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ Москве шествие на Красной площади возглавил президент Владимир Путин, который участвует в акции "Бессмертный полк" уже третий раз.Президент РФ Владимир Путин принимает участие в шествии патриотической акции Бессмертный полк в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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В Москве шествие на Красной площади возглавил президент Владимир Путин, который участвует в акции "Бессмертный полк" уже третий раз.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкВ этом году акция проходит уже в десятый раз. В 2016 году шествия прошли в 50 странах. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бейруте.Участники акции Бессмертный полк в Бейруте
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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В этом году акция проходит уже в десятый раз. В 2016 году шествия прошли в 50 странах. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бейруте.
© РИА Новости . Алексей АгарышевПерейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне.Участники акции Бессмертный полк в Вашингтоне
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Участники акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне.
© РИА Новости . Посольство РФ в ПортугалииПерейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Лиссабоне.Участники акции Бессмертный полк в Лиссабоне
© РИА Новости . Посольство РФ в Португалии
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Участники акции "Бессмертный полк" в Лиссабоне.
© РИА Новости . Елена ШестернинаПерейти в фотобанкВпервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Мадриде.Участники акции Бессмертный полк в Мадриде
© РИА Новости . Елена Шестернина
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Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Мадриде.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoАкция "Бессмертный полк" прошла в Киеве, хотя накануне украинские радикалы заявили о намерении сорвать памятное шествие.Участники акции Бессмертный полк в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Акция "Бессмертный полк" прошла в Киеве, хотя накануне украинские радикалы заявили о намерении сорвать памятное шествие.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкУчастники "Бессмертного полка" в Париже. Акцию в столице Франции возглавил посол России Александр Орлов.Участники марша Бессмертный полк в Париже, возглавляемого послом России во Франции Александром Орловым, следуют от площади Республики на кладбище Пер-Лашез для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Участники "Бессмертного полка" в Париже. Акцию в столице Франции возглавил посол России Александр Орлов.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Минске.Участники акции Бессмертный полк в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Участники акции "Бессмертный полк" в Минске.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкС декабря 2016 года открыт Центр поисковой работы "Бессмертного полка", который занимается восстановлением судеб пропавших без вести. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке.Участники акции Бессмертный полк в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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С декабря 2016 года открыт Центр поисковой работы "Бессмертного полка", который занимается восстановлением судеб пропавших без вести. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке.
© РИА Новости . Иван БулатовВ этом году в столице Китая также прошла акция "Бессмертный полк". Серия памятных мероприятий состоялась в городском парке "Чаоян" и расположенной в нем галерее искусств "Цзиньтай".Акция Бессмертный полк в Пекине
© РИА Новости . Иван Булатов
В этом году в столице Китая также прошла акция "Бессмертный полк". Серия памятных мероприятий состоялась в городском парке "Чаоян" и расположенной в нем галерее искусств "Цзиньтай".
© РИА Новости . Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВ Чите в этом году акция "Бессмертный полк" проходит в пятый раз. С портретами фронтовиков по городу прошли около десяти тысяч читинцев.Участники марша Бессмертный полк в Чите
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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В Чите в этом году акция "Бессмертный полк" проходит в пятый раз. С портретами фронтовиков по городу прошли около десяти тысяч читинцев.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкВо Владивостоке с портретами фронтовиков прошли не только жители города, но и граждане Китая.Участники марша Бессмертный полк во Владивостоке
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Во Владивостоке с портретами фронтовиков прошли не только жители города, но и граждане Китая.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Новосибирске около 250 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк". К шествию также присоединились официальные лица.Участники марша Бессмертный полк на площади имени Ленина в Новосибирске
© РИА Новости . Александр Кряжев
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В Новосибирске около 250 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк". К шествию также присоединились официальные лица.
© РИА Новости . Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкПамятные акции, посвященные Дню Победы, также прошли в Ростове-на-Дону.Участники марша Бессмертный полк в Ростове-на Дону
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Памятные акции, посвященные Дню Победы, также прошли в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в деревне Бобровка Омской области.Участники акции Бессмертный полк в деревне Бобровка Омской области
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Участники акции "Бессмертный полк" в деревне Бобровка Омской области.
© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ Екатеринбурге тысячи людей приняли участие в шествии "Бессмертного полка".Участники марша Бессмертный полк в Екатеринбурге
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В Екатеринбурге тысячи людей приняли участие в шествии "Бессмертного полка".
© РИА Новости . Олеся Потапова Более 40 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Луганске. С каждым годом акция набирает все большую популярность в ЛНР.Бессмертный полк в Луганске 2017
© РИА Новости . Олеся Потапова
Более 40 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Луганске. С каждым годом акция набирает все большую популярность в ЛНР.
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"Веселые" истории

"Бессмертный полк" — это прежде всего истории. Хочется поговорить с самими ветеранами, но их здесь мы не встретили. Зато многие люди, пришедшие сюда с портретами своих родных героев, с удовольствием рассказывают про них. И как по-разному они это делают: кто-то с трудом вспоминает, что ему говорили про деда родители, но не забывает добавить при этом: "Дед – настоящий герой, и я им очень горжусь"; кто-то же рассказывает очень красочно и подробно, не упуская важных деталей и дорогих сердцу воспоминаний о родном ветеране. И каждая из этих историй дарит ощущение близости к не знакомому ранее человеку на фотографии, сопричастности к его жизни и поколению, к которому он принадлежал.

Шествие Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости . Максим Блинов
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Акция "Бессмертный полк" в Москве побила прошлогодний рекорд

Вот портрет Анатолия Васильевича Черкасова — красивого и совсем юного моряка. "Он в 14 лет пошел учиться в школу юнг, которая на Соловках, знаменитая. А потом на торпедных катерах на Черном море служил во время войны с 1942-го, ну, и потом уже после войны… В 1944-м был уже на Черном море, в освобождении Севастополя и Крыма участвовал, да", — рассказывает одна из женщин, несущих портрет молодого человека, которого ветераном никак не назовешь.

"Он такие истории рассказывал, как однажды во время бомбардировки корабль повредили, и на него упала мачта", — добавляет другая, и ее спутница замечает: "Веселая история. А еще рассказывал, как он чехол упустил от орудия в воду и решил за ним нырнуть. Катера начали сходиться, и он понимает, что уже сейчас утонет. В общем, спас чехол и себя спас, но было… Как он рассказывал, было смешно, а на самом деле достаточно страшно все. Совсем молодой мальчишка же был". А ведь и правда, когда стоишь здесь, в центре города, под мирным небом среди улыбающихся людей, "весело" звучит: подумаешь, упала мачта, подумаешь, прыгнул в воду за чехлом от орудия…

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© Ruptly
Путин с портретом отца прошел в строю "Бессмертного полка" в Москве

Дед еще одной участницы "Бессмертного полка" Галины Тимофеевны Серовой о своих боевых подвигах родным никогда не рассказывал, и только по рассказам бабушки она узнала, что орден Красной Звезды Матвей Акимович Лесных получил за переправу через Днепр, где "вода была красная от крови". Галина Тимофеевна несет в руках его фотопортрет и рамку с принадлежащими деду тремя медалями, в том числе "За взятие Берлина", и тем самым орденом Красной Звезды.

"С 41-го года был мобилизован, дошел до Берлина, освобождал Прагу. Был в плену, бежал из плена, воевал у Ковпака, потом опять вступил в ряды, дошел до Берлина. Я очень горжусь своим дедушкой, у нас в семье чтут его память. Дедушка сам из Луганска, и моя мама из Луганска, поэтому моя мама пережила две войны. И очень хочется пожелать всем мирного неба, чтобы ни один человек не позволил переписать нашу историю, нам есть чем гордиться и кем гордиться. И наш полк тому подтверждение", — сказала Галина Тимофеевна. В этот момент над головами движущихся в колонне людей от самого ее начала прокатывается многоголосое дружное "Ура!", которые мы тоже подхватываем.

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Парад на Красной площади: россияне отметили 72-летие Великой Победы

Отомстить за братьев

Замечаем седого мужчину, который громче всех кричит "Ура!", "За Победу!". Он несет портреты двух молодых людей и симпатичной девушки в военной форме. Но самое большое внимание привлекают его руки – на них наколки: восходящее солнце, сердечко с инициалами внутри и буквы на фалангах пальцев… Криминального прошлого у Михаила Сергеевича Лаврова не оказалось, зато учился он на Большом Каретном с Владимиром Высоцким, закончил 10 классов и уехал к сестре в Николаев. "А там шпана такая, а я на гитаре играл, они мне взяли, наколочку сделали, но это не уголовная наколка", — поясняет он.

Береговой ракетный комплекс Бал во время военного парада во Владивостоке, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости . Виталий Аньков
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"Будто что-то великое совершил": "Бессмертный полк" прошел во Владивостоке

Люди, изображенные на фотопортретах, — его двоюродные братья и сестра по фамилии Калиненко, в возрасте 18, 20 и 17 лет ушедшие на фронт и воевавшие на Втором Украинском, Третьем Украинском и Втором Прибалтийском фронтах.

Когда один из братьев попал в плен, а на второго по ошибке пришла похоронка, сестра решила за них отомстить. По словам Михаила Сергеевича, 17-летняя Татьяна Николаевна Калиненко написала Ворошилову, бывшему на тот момент министром обороны, и в 1943-м году ушла на фронт. Девушка попала в автовойска, была регулировщицей, имела звание ефрейтора. Ее братья вернулись домой живыми, как и сама Татьяна. Кстати, ей 9 ноября 2017 года исполнится 91 год. "Она жива еще, можете отметить, что в Рязани она – единственная сейчас женщина-участник войны", — говорит Михаил Сергеевич. Мы благодарим его и уходим вперед, но позже снова сталкиваемся в толпе, и он дарит нам красивые металлические значки с изображением лиры: "Это значки моего музыкального училища. На память!"

© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Москве
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Участники акции "Бессмертный полк" в Москве

"Нормандия-Неман" в Москве

Традиционно большой интерес вызывают участвующие в "Бессмертном полку" иностранцы. Мы видим группу людей, держащих растянутый вдоль дороги большой синий плакат с фотографиями и надписями "Ceux De Normandie-Neman", и подходим ближе. Оказывается, с этим плакатом стоят молодые французы. Подхожу к ним: "Вы говорите на русском? Можете рассказать про фотографии?" Стоящая там же девушка-переводчица перекидывается парой слов на французском с одним из них, после чего обращается ко мне: "Он не может, он стесняется. Зато вот тот мужчина в пилотке, — указывает рукой на стоящего неподалеку человека, — все вам расскажет". Иду в заданном направлении. Нужным мне человеком оказывается Андрей Румянов, организатор акции с французами. Он объясняет, что эта акция проводится уже второй год на шествии "Бессмертного полка".

День Победы в Днепре
© РИА Новости . Захар Виноградов
Две Украины слишком много для одной Победы

"Нормандия-Неман – это истребительный полк, в котором во время войны были французские пилоты и советские механики. Французы к нам приехали, ассоциация, здесь (на акции) их очень много — больше половины. Это с "Бессмертным полком" пока не имело ничего общего, но вот с этого года мы активно вливаемся в ряды "Бессмертного полка", — говорит Румянов. По его словам, в акции сегодня участвуют как внуки ветеранов "Нормандии-Неман", так и просто "проходившие мимо" и присоединившиеся к ним французы.

"Например, вот тот молодой человек, он мне позвонил три дня назад, сказал, что его дед был механиком "Нормандии-Неман", я его пригласил, он с нами сейчас. А это французы мимо проходили, мы их увидели и позвали. Вон тот молодой человек в пилотке приехал искать своего деда, который пропал в 1953 году здесь в Москве. У него фамилия Бачурин, у него оба родителя русские, тем не менее, он француз", — поясняет Румянов.

© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в Москве
© РИА Новости . Максим Блинов
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Акция "Бессмертный полк" в Москве

Однофамильцы

Особое чувство испытываешь, увидев на шествии "Бессмертного полка" фотографии однофамильцев своих ветеранов или воевавших с ними на одном фронте. Вижу в толпе фамилию на портрете "Зуев" и подхожу пообщаться к его семье. Пока иду, на установленном неподалеку огромном телевизионном экране показывают фрагмент одного из любимых фильмов о войне "В бой идут одни старики", Леонид Быков говорит свое коронное: "От винта", и звучит незабвенное "Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад…". Вообще "Смуглянку", как и "Катюшу" и "Мы за ценой не постоим" участники шествия поют особенно дружно.

Слушаю рассказ Екатерины, внучки своего однофамильца, Аксена Михайловича Зуева, отца девяти детей, погибшего под Смоленском, так и не увидевшего своего последнего ребенка, и думаю о том, чей портрет сейчас несу в руках. Командир пулеметного отделения сержант Лев Михайлович Зуев также погиб под Смоленском, только было ему 19 лет, и он не успел он завести семью. Он с детства хотел стать военным, готовился к такой карьере, поступил в военное училище. И тут грянула война, и после ускоренного обучения Лев попал на фронт. Долгое время мы не знали места захоронения, и только несколько лет назад участники поисковых отрядов, работавших на Смоленской земле, нашли его и вручили моей семье памятную медаль. Это событие особенно много значило для его брата, моего деда Феликса Михайловича Зуева, с чьим портретом где-то в толпе сейчас идет моя сестра.

© SputnikПерейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" за рубежом
© Sputnik
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Акция "Бессмертный полк" за рубежом

Лица в кадре

Весь путь "Бессмертного полка" находится под прицелом видеокамер телевизионщиков. Камеры находятся справа, слева, на крышах и балконах прилегающих зданий, летают над головами, и когда поворачиваются в нашу сторону, мы изо всех сил вытягиваем вверх руки с портретами наших ветеранов, по-детски стараясь, чтобы они попали в кадр.

"Какое брутальное лицо", — говорит один из участников шествия, в этот момент показывая на второй портрет в моей руке – фотографию брата бабушки, сержанта Григория Степановича Проказникова. Он воевал под Кенигсбергом, где были очень жестокие бои, вернулся с войны, был музыкантом в оркестре и умер, когда ему было больше 90 лет. Силы воли ему было не занимать, что, конечно, является общей чертой у всех фронтовиков, прошедших Великую Отечественную войну, и ярко проявляется на фотографиях.

И, стоя в колонне полка, оглядываюсь вокруг: лица на портретах, совершенно разные, молодые и постарше, улыбчивые и суровые, вдруг кажутся удивительно похожими друг на друга. Наверное, та самая сила воли людей, сделавших возможной победу жизни, объединяет не только героев войны, но и их потомков. И "Бессмертный полк" является тому подтверждением.

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