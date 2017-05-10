"Бессмертный полк": победа жизни

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости, Мария Зуева. Группа молодых людей в пилотках и ярких пальто с аккордеонами наперевес стоят под усиливающимся дождем на Тверской улице, привлекая внимание проходящих мимо людей с фотопортретами ветеранов в руках. Они весело поют песни военных лет, и люди вокруг охотно подпевают. Эти молодые артисты задают тон "Бессмертному полку", участников которого не смущает и совершенно не обычная для 9 мая погода: холод стоит почти зимний, но жалоб на такие шутки природы тут не слышно: настроение у всех приподнятое.

"Веселые" истории

"Бессмертный полк" — это прежде всего истории. Хочется поговорить с самими ветеранами, но их здесь мы не встретили. Зато многие люди, пришедшие сюда с портретами своих родных героев, с удовольствием рассказывают про них. И как по-разному они это делают: кто-то с трудом вспоминает, что ему говорили про деда родители, но не забывает добавить при этом: "Дед – настоящий герой, и я им очень горжусь"; кто-то же рассказывает очень красочно и подробно, не упуская важных деталей и дорогих сердцу воспоминаний о родном ветеране. И каждая из этих историй дарит ощущение близости к не знакомому ранее человеку на фотографии, сопричастности к его жизни и поколению, к которому он принадлежал.

Вот портрет Анатолия Васильевича Черкасова — красивого и совсем юного моряка. "Он в 14 лет пошел учиться в школу юнг, которая на Соловках, знаменитая. А потом на торпедных катерах на Черном море служил во время войны с 1942-го, ну, и потом уже после войны… В 1944-м был уже на Черном море, в освобождении Севастополя и Крыма участвовал, да", — рассказывает одна из женщин, несущих портрет молодого человека, которого ветераном никак не назовешь.

"Он такие истории рассказывал, как однажды во время бомбардировки корабль повредили, и на него упала мачта", — добавляет другая, и ее спутница замечает: "Веселая история. А еще рассказывал, как он чехол упустил от орудия в воду и решил за ним нырнуть. Катера начали сходиться, и он понимает, что уже сейчас утонет. В общем, спас чехол и себя спас, но было… Как он рассказывал, было смешно, а на самом деле достаточно страшно все. Совсем молодой мальчишка же был". А ведь и правда, когда стоишь здесь, в центре города, под мирным небом среди улыбающихся людей, "весело" звучит: подумаешь, упала мачта, подумаешь, прыгнул в воду за чехлом от орудия…

Дед еще одной участницы "Бессмертного полка" Галины Тимофеевны Серовой о своих боевых подвигах родным никогда не рассказывал, и только по рассказам бабушки она узнала, что орден Красной Звезды Матвей Акимович Лесных получил за переправу через Днепр, где "вода была красная от крови". Галина Тимофеевна несет в руках его фотопортрет и рамку с принадлежащими деду тремя медалями, в том числе "За взятие Берлина", и тем самым орденом Красной Звезды.

"С 41-го года был мобилизован, дошел до Берлина, освобождал Прагу. Был в плену, бежал из плена, воевал у Ковпака, потом опять вступил в ряды, дошел до Берлина. Я очень горжусь своим дедушкой, у нас в семье чтут его память. Дедушка сам из Луганска, и моя мама из Луганска, поэтому моя мама пережила две войны. И очень хочется пожелать всем мирного неба, чтобы ни один человек не позволил переписать нашу историю, нам есть чем гордиться и кем гордиться. И наш полк тому подтверждение", — сказала Галина Тимофеевна. В этот момент над головами движущихся в колонне людей от самого ее начала прокатывается многоголосое дружное "Ура!", которые мы тоже подхватываем.

Отомстить за братьев

Замечаем седого мужчину, который громче всех кричит "Ура!", "За Победу!". Он несет портреты двух молодых людей и симпатичной девушки в военной форме. Но самое большое внимание привлекают его руки – на них наколки: восходящее солнце, сердечко с инициалами внутри и буквы на фалангах пальцев… Криминального прошлого у Михаила Сергеевича Лаврова не оказалось, зато учился он на Большом Каретном с Владимиром Высоцким, закончил 10 классов и уехал к сестре в Николаев. "А там шпана такая, а я на гитаре играл, они мне взяли, наколочку сделали, но это не уголовная наколка", — поясняет он.

Люди, изображенные на фотопортретах, — его двоюродные братья и сестра по фамилии Калиненко, в возрасте 18, 20 и 17 лет ушедшие на фронт и воевавшие на Втором Украинском, Третьем Украинском и Втором Прибалтийском фронтах.

Когда один из братьев попал в плен, а на второго по ошибке пришла похоронка, сестра решила за них отомстить. По словам Михаила Сергеевича, 17-летняя Татьяна Николаевна Калиненко написала Ворошилову, бывшему на тот момент министром обороны, и в 1943-м году ушла на фронт. Девушка попала в автовойска, была регулировщицей, имела звание ефрейтора. Ее братья вернулись домой живыми, как и сама Татьяна. Кстати, ей 9 ноября 2017 года исполнится 91 год. "Она жива еще, можете отметить, что в Рязани она – единственная сейчас женщина-участник войны", — говорит Михаил Сергеевич. Мы благодарим его и уходим вперед, но позже снова сталкиваемся в толпе, и он дарит нам красивые металлические значки с изображением лиры: "Это значки моего музыкального училища. На память!"

"Нормандия-Неман" в Москве

Традиционно большой интерес вызывают участвующие в "Бессмертном полку" иностранцы. Мы видим группу людей, держащих растянутый вдоль дороги большой синий плакат с фотографиями и надписями "Ceux De Normandie-Neman", и подходим ближе. Оказывается, с этим плакатом стоят молодые французы. Подхожу к ним: "Вы говорите на русском? Можете рассказать про фотографии?" Стоящая там же девушка-переводчица перекидывается парой слов на французском с одним из них, после чего обращается ко мне: "Он не может, он стесняется. Зато вот тот мужчина в пилотке, — указывает рукой на стоящего неподалеку человека, — все вам расскажет". Иду в заданном направлении. Нужным мне человеком оказывается Андрей Румянов, организатор акции с французами. Он объясняет, что эта акция проводится уже второй год на шествии "Бессмертного полка".

"Нормандия-Неман – это истребительный полк, в котором во время войны были французские пилоты и советские механики. Французы к нам приехали, ассоциация, здесь (на акции) их очень много — больше половины. Это с "Бессмертным полком" пока не имело ничего общего, но вот с этого года мы активно вливаемся в ряды "Бессмертного полка", — говорит Румянов. По его словам, в акции сегодня участвуют как внуки ветеранов "Нормандии-Неман", так и просто "проходившие мимо" и присоединившиеся к ним французы.

"Например, вот тот молодой человек, он мне позвонил три дня назад, сказал, что его дед был механиком "Нормандии-Неман", я его пригласил, он с нами сейчас. А это французы мимо проходили, мы их увидели и позвали. Вон тот молодой человек в пилотке приехал искать своего деда, который пропал в 1953 году здесь в Москве. У него фамилия Бачурин, у него оба родителя русские, тем не менее, он француз", — поясняет Румянов.

Однофамильцы

Особое чувство испытываешь, увидев на шествии "Бессмертного полка" фотографии однофамильцев своих ветеранов или воевавших с ними на одном фронте. Вижу в толпе фамилию на портрете "Зуев" и подхожу пообщаться к его семье. Пока иду, на установленном неподалеку огромном телевизионном экране показывают фрагмент одного из любимых фильмов о войне "В бой идут одни старики", Леонид Быков говорит свое коронное: "От винта", и звучит незабвенное "Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад…". Вообще "Смуглянку", как и "Катюшу" и "Мы за ценой не постоим" участники шествия поют особенно дружно.

Слушаю рассказ Екатерины, внучки своего однофамильца, Аксена Михайловича Зуева, отца девяти детей, погибшего под Смоленском, так и не увидевшего своего последнего ребенка, и думаю о том, чей портрет сейчас несу в руках. Командир пулеметного отделения сержант Лев Михайлович Зуев также погиб под Смоленском, только было ему 19 лет, и он не успел он завести семью. Он с детства хотел стать военным, готовился к такой карьере, поступил в военное училище. И тут грянула война, и после ускоренного обучения Лев попал на фронт. Долгое время мы не знали места захоронения, и только несколько лет назад участники поисковых отрядов, работавших на Смоленской земле, нашли его и вручили моей семье памятную медаль. Это событие особенно много значило для его брата, моего деда Феликса Михайловича Зуева, с чьим портретом где-то в толпе сейчас идет моя сестра.

Лица в кадре

Весь путь "Бессмертного полка" находится под прицелом видеокамер телевизионщиков. Камеры находятся справа, слева, на крышах и балконах прилегающих зданий, летают над головами, и когда поворачиваются в нашу сторону, мы изо всех сил вытягиваем вверх руки с портретами наших ветеранов, по-детски стараясь, чтобы они попали в кадр.

"Какое брутальное лицо", — говорит один из участников шествия, в этот момент показывая на второй портрет в моей руке – фотографию брата бабушки, сержанта Григория Степановича Проказникова. Он воевал под Кенигсбергом, где были очень жестокие бои, вернулся с войны, был музыкантом в оркестре и умер, когда ему было больше 90 лет. Силы воли ему было не занимать, что, конечно, является общей чертой у всех фронтовиков, прошедших Великую Отечественную войну, и ярко проявляется на фотографиях.

И, стоя в колонне полка, оглядываюсь вокруг: лица на портретах, совершенно разные, молодые и постарше, улыбчивые и суровые, вдруг кажутся удивительно похожими друг на друга. Наверное, та самая сила воли людей, сделавших возможной победу жизни, объединяет не только героев войны, но и их потомков. И "Бессмертный полк" является тому подтверждением.