Акция "Бессмертный полк" в Москве побила прошлогодний рекорд

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В прошедшей в Москве в воскресенье акции "Бессмертный полк" приняли участие более 850 тысяч человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Москве завершилась всероссийская акция "Бессмертный полк", в которой приняло участие 850 тысяч человек", — сказала Волк. В 2016 году в акции приняло участие около 700 тысяч человек.

В этом году акция проходит уже в десятый раз. В прошлом году шествия прошли в 50 странах.

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