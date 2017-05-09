Акция "Бессмертный полк" объединила 7,8 миллионов человек по всей России
20:5209.05.2017
(обновлено: 20:53 09.05.2017)
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" объединило 7,8 миллионов человек по всей России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В российских городах в рамках акции "Бессмертный полк" состоялось более двух тысяч мероприятий. В ряды "Бессмертного полка" встали 7,8 миллиона человек по всей стране", — сказала Волк.
По словам Волк, в прошлом году в шествии "Бессмертный полк" приняло участие 6,2 миллионов граждан.
Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске. В 2015 году в шествии "Бессмертного полка" по всей России приняли участие около 12 миллионов человек. После этого было создано общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России".
Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах.
Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В Москве шествие на Красной площади возглавил президент Владимир Путин, который участвует в акции "Бессмертный полк" уже третий раз.
В этом году акция проходит уже в десятый раз. В 2016 году шествия прошли в 50 странах. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бейруте.
Участники акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне.
Участники акции "Бессмертный полк" в Лиссабоне.
Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Мадриде.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoАкция "Бессмертный полк" прошла в Киеве, хотя накануне украинские радикалы заявили о намерении сорвать памятное шествие.
Акция "Бессмертный полк" прошла в Киеве, хотя накануне украинские радикалы заявили о намерении сорвать памятное шествие.
Участники "Бессмертного полка" в Париже. Акцию в столице Франции возглавил посол России Александр Орлов.
Участники акции "Бессмертный полк" в Минске.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкС декабря 2016 года открыт Центр поисковой работы "Бессмертного полка", который занимается восстановлением судеб пропавших без вести. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке.
С декабря 2016 года открыт Центр поисковой работы "Бессмертного полка", который занимается восстановлением судеб пропавших без вести. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке.
© РИА Новости . Иван БулатовВ этом году в столице Китая также прошла акция "Бессмертный полк". Серия памятных мероприятий состоялась в городском парке "Чаоян" и расположенной в нем галерее искусств "Цзиньтай".
В этом году в столице Китая также прошла акция "Бессмертный полк". Серия памятных мероприятий состоялась в городском парке "Чаоян" и расположенной в нем галерее искусств "Цзиньтай".
В Чите в этом году акция "Бессмертный полк" проходит в пятый раз. С портретами фронтовиков по городу прошли около десяти тысяч читинцев.
Во Владивостоке с портретами фронтовиков прошли не только жители города, но и граждане Китая.
В Новосибирске около 250 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк". К шествию также присоединились официальные лица.
Памятные акции, посвященные Дню Победы, также прошли в Ростове-на-Дону.
Участники акции "Бессмертный полк" в деревне Бобровка Омской области.
В Екатеринбурге тысячи людей приняли участие в шествии "Бессмертного полка".
© РИА Новости . Олеся Потапова Более 40 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Луганске. С каждым годом акция набирает все большую популярность в ЛНР.
Более 40 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Луганске. С каждым годом акция набирает все большую популярность в ЛНР.
В этом году акция проходит уже в десятый раз. В прошлом году шествия прошли в 50 странах. В России около 24 миллионов человек вышли на улицы с фотопортретами своих родственников-фронтовиков.
Как празднуют День Победы в России и по всему миру, следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>