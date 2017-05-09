Акция "Бессмертный полк" объединила 7,8 миллионов человек по всей России

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" объединило 7,8 миллионов человек по всей России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В российских городах в рамках акции "Бессмертный полк" состоялось более двух тысяч мероприятий. В ряды "Бессмертного полка" встали 7,8 миллиона человек по всей стране", — сказала Волк.

По словам Волк, в прошлом году в шествии "Бессмертный полк" приняло участие 6,2 миллионов граждан.

Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске. В 2015 году в шествии "Бессмертного полка" по всей России приняли участие около 12 миллионов человек. После этого было создано общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России".

В этом году акция проходит уже в десятый раз. В прошлом году шествия прошли в 50 странах. В России около 24 миллионов человек вышли на улицы с фотопортретами своих родственников-фронтовиков.

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