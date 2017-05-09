"Будто что-то великое совершил": "Бессмертный полк" прошел во Владивостоке

Береговой ракетный комплекс Бал во время военного парада во Владивостоке, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Береговой ракетный комплекс Бал во время военного парада во Владивостоке, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая — РИА Новости, Светлана Задёра. Акция "Бессмертный полк" прошла в Приморье в пятый раз. По информации УМВД по Приморскому краю, во Владивостоке в этом году пришли более 50 тысяч человек. Корреспондент РИА Новости пообщалась с участниками шествия, чтобы узнать истории родственников участников Великой Отечественной войны.

История шести братьев



Истории не вернувшихся с фронта шести братьев Темировых из села Чикола в Северной Осетии изучают их потомки уже несколько лет. Внук Тамерлан Темиров специально ездил на родину своих дедов, чтобы собрать информацию.

"Их разбросало по разным фронтам. Рамазан Давкуевич оказался в Тверской области и командовал штурмовым батальоном. Он погиб в 1945 году при штурме Кенигсберга. Следы Иссы Давкуевича нашли три года назад. Есть Долина Славы на полуострове Рыбачье, там перемешаны человеческие останки, осколки снарядов и железо. Там, на братской могиле, как раз было найдено его имя и фамилия. Темиров Хушин — это мой дед, он пропал без вести, и никак не удается найти его следов. Тазе Давкуевич был ранен, пленен, его могила находится на территории Германии", — рассказывает Тамерлан Темиров.

Специально для "Бессмертного полка" братья Тамерлан и Игорь сделали плакат с фотографиями дедов и три года назад прошли с ним на шествии в Москве. Идея им пришла в голову после открытия мемориала в селе Чикола, где даже есть улица, названная в честь их предков.

"Брат живет в Москве, и он каждый год приезжает, чтобы мы всей семьей пошли в "Бессмертном полку", тем более, что сегодня у папы день рождения, он 1943 года", — отметил Игорь Темиров.

Узнать своих предков



Два брата Артемий и Иван Соколовы до акции "Бессмертный полк" даже не знали, воевали ли у них родственники в Великой Отечественной Войне. Фотографии для плаката искали на старых пленках.

"Это наш прапрадед Федор Васильевич Карпов, он прошел всю войну вплоть до Берлина. К сожалению, погиб в 1973 году, но у него очень много наград. Я лично не был с ним знаком, потому что еще не родился. Рассказывали, что он был очень веселым, остроумным и предприимчивым человеком. Его задумки часто спасали солдатам жизнь. Прапрадед Суняйкин Мирон Алексеевич помогал в тылу. Участие в "Бессмертном полку" — это наша традиция, мы ходим уже второй год. Только в прошлом году нашли своих родственников. У нас очень много родственников, но мы об этом мало знали", — рассказывает Артемий.

Игорь Карабейников и его дочь Юлия специально для шествия сделали реконструкцию формы офицера морской пехоты и матроса, которые освобождали Корею.

"Дедушка Царев Виктор Васильевич с 1943 по 1945 год воевал на первом белорусском фронте. Получил два ордена воинской славы — это заслуга хорошая. Он был в разведке, умер два года назад. Всю войну прошел, был скромный труженик, работал в сельском хозяйстве, никогда не кичился. Я узнал уже будучи взрослым, что у него два Ордена Славы. Я вплотную занимаюсь историей Великой Отечественной войны и, как правило, настоящие ветераны про войну ничего не рассказывают. У меня два дедушки воевало в Корее, но про войну ничего не рассказывали. Говорили, что тяжело и страшно, ведь война — это кровь, лишения и неизвестность", — рассказывает Игорь.

Кристина Бандурка пришла на шествие с тремя фотографиями — дедушки Павла Колесника, прадедушки Терентия Колесника и брата бабушки Владимир Горбунов.

"Мой дед после войны он работал бухгалтером. Про войну он вспоминал нечасто. И когда вспоминал, он плакал. Его отец погиб в самом начале войны в августе 1941 года защищая город Ровно. Еще один человек, которого мы помним в нашей семье — это Горбунов Владимир Иванович — родной брат моей бабушки. Он погиб буквально 20-летним парнем. Он был заводилой на селе, очень дружелюбный, открытый. 14 августа отпраздновал свой день рождения, написал матери письмо, а 15-ого погиб, восстанавливая линию связи на передовой. Мы очень рады, что оно есть возможность пойти в этом полку, что наши предки, наши прадеды могут быть с нами. Это очень дорогого стоит", — делится впечатлениями Кристина Бандурка.

Елена Зайцева пришла на шествие с фотографией деда Василия Еремина, который закончил офицерские курсы, служил в первой белорусской армии, дошел до Берлина и прожил до 80 лет.

"Уже после войны, когда был пограничный конфликт на острове Даманский, он пошел в военкомат и сказал: "Возьмите меня в армию снова, я буду защищать свою Родину". Ему сказали: "Дед, иди домой. Мы справимся без тебя". Вот такой был человек", — вспоминает Елена Зайцева.

Андрей Ткач со своей семьей участвует в "Бессмертном полку" уже третий год. Его дедушка прошел всю войну в инженерный войсках и восстанавливал Восточную Европу.

"Если мы не пройдем в шествии, то они ведь сами уже не пройдут. Мой дедушка Феодосий Козачук закончил войну в Берлине и еще до 1947 занимался там восстановительными работами. Остался жив и здоров. Это как раз фотография того периода: мая-апрель. Еще бабушка на лавочке рядом сидела, но бабушку мы в следующий раз сделаем. Это дедушка жены — Георгий Парфенов. Он воевал под Тверью. Закончил войну на Дальнем Востоке с японцами. Мы знаем очень мало, потому что не удалось плотно пообщаться с бабушками или с самими дедушками", — рассказал Андрей Ткач.

Для Ковалева Дениса этот "Бессмертный полк" первый. Он пришел с фотографией своего дедушки Федосия Иванова.

"Я особо не вдавался в подробности истории своего деда. В прошлом году "Бессмертный полк" казался чем-то жутким. Идут люди с фотографиями погибших. Сегодня решил пройти и ощущение такое, будто что-то великое совершил", — поделился впечатлениями Денис Ковалев.

Как празднуют День Победы в России и по всему миру, следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>