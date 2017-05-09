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Общество

Жители центра России отметили День Победы строем, песней, танцами

Сюжет:
Акция "Бессмертный полк" (106)
19:5209.05.2017
(обновлено: 20:18 09.05.2017)
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© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПразднование Дня ПобедыПразднование Дня Победы
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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ЯРОСЛАВЛЬ/БЕЛГОРОД/ВОРОНЕЖ/КУРСК/ЛИПЕЦК/РЯЗАНЬ/ТВЕРЬ/ТУЛА/ИВАНОВО/БРЯНСК/КАЛУГА, 9 мая – РИА Новости. Десятки тысяч жителей центра России 9 мая вышли на площади своих городов, чтобы отдать дань подвигу тех, кто сражался за Родину в Великой Отечественной войне – с портретами родных люди прошли в строю "Бессмертного полка", хором пели "День Победы", танцевали вальс, пробовали солдатский хлеб и отправляли поздравительные телеграммы.

Акция Бессмертный полк
© РИА Новости . Александр Кряжев
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День Победы в УрФО: парады, поздравления ветеранов, "Бессмертный полк"

В строю "Бессмертного полка"

Во всех регионах центральными событиями праздниками стали парад "Победы" и шествие "Бессмертного полка". Так, в Белгороде строем прошли 70 тысяч человек, в Курске – 47 тысяч, в Воронеже, по данным облправительства, почти 44 тысячи человек. Впервые в составе шествия прошла колонна потомков Воронежского добровольческого полка.

Акция "Бессмертный полк-2017" в Липецке стала самой массовой за всю ее историю и собрала, по данным областной администрации, более 40 тысяч человек. Марш завершился на площади Петра Великого, где состоялась акция "Стена памяти". На десятиметровом стенде разместились уникальные фотографии, письма, наградные листы и другие документы, переданные в администрацию города на хранение родственниками фронтовиков. Так же около 40 тысяч человек прошли в колонне "Бессмертного полка" в Рязани.

От Владивостока до Лиссабона: акция "Бессмертный полк" в мире
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах.Участники акции Бессмертный полк на Тверской улице в Москве
© РИА Новости . Максим Блинов
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Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах.
© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЭто шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.Участники акции Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ Москве шествие на Красной площади возглавил президент Владимир Путин, который участвует в акции "Бессмертный полк" уже третий раз.Президент РФ Владимир Путин принимает участие в шествии патриотической акции Бессмертный полк в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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В Москве шествие на Красной площади возглавил президент Владимир Путин, который участвует в акции "Бессмертный полк" уже третий раз.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкВ этом году акция проходит уже в десятый раз. В 2016 году шествия прошли в 50 странах. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бейруте.Участники акции Бессмертный полк в Бейруте
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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В этом году акция проходит уже в десятый раз. В 2016 году шествия прошли в 50 странах. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бейруте.
© РИА Новости . Алексей АгарышевПерейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне.Участники акции Бессмертный полк в Вашингтоне
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Участники акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне.
© РИА Новости . Посольство РФ в ПортугалииПерейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Лиссабоне.Участники акции Бессмертный полк в Лиссабоне
© РИА Новости . Посольство РФ в Португалии
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Участники акции "Бессмертный полк" в Лиссабоне.
© РИА Новости . Елена ШестернинаПерейти в фотобанкВпервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Мадриде.Участники акции Бессмертный полк в Мадриде
© РИА Новости . Елена Шестернина
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Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Мадриде.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoАкция "Бессмертный полк" прошла в Киеве, хотя накануне украинские радикалы заявили о намерении сорвать памятное шествие.Участники акции Бессмертный полк в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Акция "Бессмертный полк" прошла в Киеве, хотя накануне украинские радикалы заявили о намерении сорвать памятное шествие.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкУчастники "Бессмертного полка" в Париже. Акцию в столице Франции возглавил посол России Александр Орлов.Участники марша Бессмертный полк в Париже, возглавляемого послом России во Франции Александром Орловым, следуют от площади Республики на кладбище Пер-Лашез для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Участники "Бессмертного полка" в Париже. Акцию в столице Франции возглавил посол России Александр Орлов.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Минске.Участники акции Бессмертный полк в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Участники акции "Бессмертный полк" в Минске.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкС декабря 2016 года открыт Центр поисковой работы "Бессмертного полка", который занимается восстановлением судеб пропавших без вести. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке.Участники акции Бессмертный полк в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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С декабря 2016 года открыт Центр поисковой работы "Бессмертного полка", который занимается восстановлением судеб пропавших без вести. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке.
© РИА Новости . Иван БулатовВ этом году в столице Китая также прошла акция "Бессмертный полк". Серия памятных мероприятий состоялась в городском парке "Чаоян" и расположенной в нем галерее искусств "Цзиньтай".Акция Бессмертный полк в Пекине
© РИА Новости . Иван Булатов
В этом году в столице Китая также прошла акция "Бессмертный полк". Серия памятных мероприятий состоялась в городском парке "Чаоян" и расположенной в нем галерее искусств "Цзиньтай".
© РИА Новости . Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВ Чите в этом году акция "Бессмертный полк" проходит в пятый раз. С портретами фронтовиков по городу прошли около десяти тысяч читинцев.Участники марша Бессмертный полк в Чите
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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В Чите в этом году акция "Бессмертный полк" проходит в пятый раз. С портретами фронтовиков по городу прошли около десяти тысяч читинцев.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкВо Владивостоке с портретами фронтовиков прошли не только жители города, но и граждане Китая.Участники марша Бессмертный полк во Владивостоке
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Во Владивостоке с портретами фронтовиков прошли не только жители города, но и граждане Китая.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Новосибирске около 250 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк". К шествию также присоединились официальные лица.Участники марша Бессмертный полк на площади имени Ленина в Новосибирске
© РИА Новости . Александр Кряжев
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В Новосибирске около 250 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк". К шествию также присоединились официальные лица.
© РИА Новости . Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкПамятные акции, посвященные Дню Победы, также прошли в Ростове-на-Дону.Участники марша Бессмертный полк в Ростове-на Дону
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Памятные акции, посвященные Дню Победы, также прошли в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в деревне Бобровка Омской области.Участники акции Бессмертный полк в деревне Бобровка Омской области
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Участники акции "Бессмертный полк" в деревне Бобровка Омской области.
© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ Екатеринбурге тысячи людей приняли участие в шествии "Бессмертного полка".Участники марша Бессмертный полк в Екатеринбурге
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В Екатеринбурге тысячи людей приняли участие в шествии "Бессмертного полка".
© РИА Новости . Олеся Потапова Более 40 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Луганске. С каждым годом акция набирает все большую популярность в ЛНР.Бессмертный полк в Луганске 2017
© РИА Новости . Олеся Потапова
Более 40 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Луганске. С каждым годом акция набирает все большую популярность в ЛНР.
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В Твери акция собрала более 28 тысяч жителей города. Возглавили колонну военнослужащие и кадеты, которые несли копию Знамени Победы. За ними прошли школьники с "Полотном памяти", сшитым из более чем трёх с половиной тысяч "солдатских платков" с именами фронтовиков. У Обелиска Победы участники шествия почтили память павших в боях за Отечество минутой молчания. Как символ мира юные тверитяне отпустили в небо воздушные шары.

В других регионах шествия прошли менее масштабно, но впечатлений у участников оставили не меньше. Люди шли с фотографиями родных, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Многие были одеты в форму военных лет. По всему маршруту, не смолкая, звучали фронтовые песни. В многотысячных колоннах с фотографиями своих воевавших родственников прошли главы регионов.

Город-герой

Президент России Владимир Путин (в центре) с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции Бессмертный полк на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Акция "Бессмертный полк"
Оружейная Тула в этом году на празднование Дня Победы пригласила почетный эскорт Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля под командованием полковника Игоря Драгунова. Город-герой представил на параде образцы вооружения, выпускаемые на собственных заводах. Образцы военной техники прошли в составе механизированной колонны. Завершила прохождение техники легендарная тульская "Катюша", отреставрированная и подготовленная к выезду на парад на АО "НПО "Сплав".

После грандиозного военного парада началось формирование колонн праздничного шествия. В Туле в ряды "Бессмертного полка" встали 80 тысяч человек. Под мелодии военных маршей и песен колонна прошла через площадь Ленина и проспект Ленина к Центральному парку культуры и отдыха имени П.П. Белоусова.

Непогода внесла коррективы

В Ярославле, как и во многих других регионах центра России, утро Дня Победы началось со снегопада, сменившегося дождем. Температура воздуха днем прогрелась до +3 градусов, из-за этого пришлось сократить торжественную программу и даже отменить флешмоб "Вальс Победы", который должен был состояться ближе к вечеру. Организаторы решили, что акция пройдет в один из теплых дней мая.

Бессмертный полк
© РИА Новости, Инфографика
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Бессмертный полк

"Но, несмотря на холод и сырость, на шествие "Бессмертного полка" пришло очень много людей – около 15 тысяч, больше, чем в прошлом году. Причем колонна сформировалась очень быстро, когда до начала шествия оставалось совсем немного – видимо, люди, очень точно подгадали время, когда приехать, чтобы не мерзнуть в ожидании", — рассказал РИА Новости начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита. Собеседник отметил, что во второй половине дня непогода взяла свое – на улицах осталось очень мало людей.

А вот в Иваново непогода не стала помехой для танцевального шоу. Одним из ярких моментов праздника стал выход на площадь Победы нескольких десятков школьников и дошкольников, которые исполнили грандиозный "Вальс Победы". На этой же площади развернулся консультационный мобильный пункт приема на контрактную службу в Российскую Армию.

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© Ruptly
Путин с портретом отца прошел в строю "Бессмертного полка" в Москве

Брянск, долгие годы по праву носивший звание "города партизанской славы", а с 2010 получивший официальное звание "города воинской славы", отметил 9 мая традиционным парадом поколений и шествием "Бессмертного полка" под перезвоны колоколов. По наблюдениям жителей, несмотря на холодную "нелетную" погоду, в празднованиях приняло участие ничуть не меньше горожан, чем в прошлые годы — по предварительным данным властей – не менее 50 тысяч человек. Участники брянского "Бессмертного полка" услышали послание предков, оставленное им в капсуле на Кургане Бессмертия 50 лет назад.

Солдатский хлеб

Береговой ракетный комплекс Бал во время военного парада во Владивостоке, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости . Виталий Аньков
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"Будто что-то великое совершил": "Бессмертный полк" прошел во Владивостоке
Ряд ярких мероприятий исторической направленности объединила акция "Народная Победа", которая развернулась на площади Пушкина в Иваново. Посетители выставки ретро-техники знаменитую "полуторку" — ГАЗ-АА. Именно на этой машине осуществлялась основная эвакуация людей по льду Ладожского озера по "Дороге жизни" в период блокады Ленинграда. В обратном направлении везли продовольствие, вооружение, медикаменты и различное снаряжение для героически обороняющегося окружённого города. ГАЗ-АА был легче другого отечественного грузовика тех лет — ЗИС-5, и поэтому на "полуторке" было безопаснее передвигаться по льду.

Компания "Ростелеком" предлагала ивановцам отправить своим родным поздравительную телеграмму, которую набирали с помощью буквопечатающего телеграфного аппарата.

"Студенты Ивановского государственного энергетического университета вновь провели акцию "Блокадный хлеб". Ивановцам предлагали попробовать хлеб, который выпечен по рецептам 1943 года из муки, подсолнечного жмыха и солода", — говорится в сообщении администрации Иваново.

Аналогичная акция прошла в музее Боевой славы в Ярославле. Только здесь гостей угощали "Сталинградским хлебом", таким, какой ели бойцы Сталинградского фронта.

Свеча памяти

Участники марша Бессмертный полк во Владивостоке
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Стало известно количество участников "Бессмертного полка" в Сибири
Празднование Дня Победы жители Калуги начали в ночь на 9 мая. С зажженными свечами молчаливым маршем прошли они от Площади Мира до Площади Победы, символично соединив своим шествием два этих понятия. Акция "Свеча Памяти" состоялась в городе уже в седьмой раз.

Уже несколько лет в калужской акции принимают участие представители Новосибирска, в этот раз они принесли 18 зажженных свечей — по числу своих земляков, павших в калужском краю, отмечает городская управа.

В Белгороде на 9 мая на улицы города вышел специально оборудованный троллейбус Победы.

"Пассажиров здесь угощают настоящей солдатской кашей. Троллейбус Победы будет курсировать в течение дня по городу, между крупнейшими остановочными комплексами. Заедет и на "ЖД вокзал", и "Аэропорт", и на остановки Харьковской горы", — информирует администрация города.

В Рязани в рамках праздничных мероприятий прошел смотр-конкурс "Песня в солдатском строю". Песни военных лет для собравшихся исполнили курсанты военных вузов и служащие силовых структур.

Как празднуют День Победы в России и по всему миру, следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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