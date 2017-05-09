Жители центра России отметили День Победы строем, песней, танцами

ЯРОСЛАВЛЬ/БЕЛГОРОД/ВОРОНЕЖ/КУРСК/ЛИПЕЦК/РЯЗАНЬ/ТВЕРЬ/ТУЛА/ИВАНОВО/БРЯНСК/КАЛУГА, 9 мая – РИА Новости. Десятки тысяч жителей центра России 9 мая вышли на площади своих городов, чтобы отдать дань подвигу тех, кто сражался за Родину в Великой Отечественной войне – с портретами родных люди прошли в строю "Бессмертного полка", хором пели "День Победы", танцевали вальс, пробовали солдатский хлеб и отправляли поздравительные телеграммы.

В строю "Бессмертного полка"

Во всех регионах центральными событиями праздниками стали парад "Победы" и шествие "Бессмертного полка". Так, в Белгороде строем прошли 70 тысяч человек, в Курске – 47 тысяч, в Воронеже, по данным облправительства, почти 44 тысячи человек. Впервые в составе шествия прошла колонна потомков Воронежского добровольческого полка.

Акция "Бессмертный полк-2017" в Липецке стала самой массовой за всю ее историю и собрала, по данным областной администрации, более 40 тысяч человек. Марш завершился на площади Петра Великого, где состоялась акция "Стена памяти". На десятиметровом стенде разместились уникальные фотографии, письма, наградные листы и другие документы, переданные в администрацию города на хранение родственниками фронтовиков. Так же около 40 тысяч человек прошли в колонне "Бессмертного полка" в Рязани.

В Твери акция собрала более 28 тысяч жителей города. Возглавили колонну военнослужащие и кадеты, которые несли копию Знамени Победы. За ними прошли школьники с "Полотном памяти", сшитым из более чем трёх с половиной тысяч "солдатских платков" с именами фронтовиков. У Обелиска Победы участники шествия почтили память павших в боях за Отечество минутой молчания. Как символ мира юные тверитяне отпустили в небо воздушные шары.

В других регионах шествия прошли менее масштабно, но впечатлений у участников оставили не меньше. Люди шли с фотографиями родных, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Многие были одеты в форму военных лет. По всему маршруту, не смолкая, звучали фронтовые песни. В многотысячных колоннах с фотографиями своих воевавших родственников прошли главы регионов.

Город-герой

Оружейная Тула в этом году на празднование Дня Победы пригласила почетный эскорт Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля под командованием полковника Игоря Драгунова. Город-герой представил на параде образцы вооружения, выпускаемые на собственных заводах. Образцы военной техники прошли в составе механизированной колонны. Завершила прохождение техники легендарная тульская "Катюша", отреставрированная и подготовленная к выезду на парад на АО "НПО "Сплав".

После грандиозного военного парада началось формирование колонн праздничного шествия. В Туле в ряды "Бессмертного полка" встали 80 тысяч человек. Под мелодии военных маршей и песен колонна прошла через площадь Ленина и проспект Ленина к Центральному парку культуры и отдыха имени П.П. Белоусова.

Непогода внесла коррективы

В Ярославле, как и во многих других регионах центра России, утро Дня Победы началось со снегопада, сменившегося дождем. Температура воздуха днем прогрелась до +3 градусов, из-за этого пришлось сократить торжественную программу и даже отменить флешмоб "Вальс Победы", который должен был состояться ближе к вечеру. Организаторы решили, что акция пройдет в один из теплых дней мая.

"Но, несмотря на холод и сырость, на шествие "Бессмертного полка" пришло очень много людей – около 15 тысяч, больше, чем в прошлом году. Причем колонна сформировалась очень быстро, когда до начала шествия оставалось совсем немного – видимо, люди, очень точно подгадали время, когда приехать, чтобы не мерзнуть в ожидании", — рассказал РИА Новости начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита. Собеседник отметил, что во второй половине дня непогода взяла свое – на улицах осталось очень мало людей.

А вот в Иваново непогода не стала помехой для танцевального шоу. Одним из ярких моментов праздника стал выход на площадь Победы нескольких десятков школьников и дошкольников, которые исполнили грандиозный "Вальс Победы". На этой же площади развернулся консультационный мобильный пункт приема на контрактную службу в Российскую Армию.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Путин с портретом отца прошел в строю "Бессмертного полка" в Москве

Брянск, долгие годы по праву носивший звание "города партизанской славы", а с 2010 получивший официальное звание "города воинской славы", отметил 9 мая традиционным парадом поколений и шествием "Бессмертного полка" под перезвоны колоколов. По наблюдениям жителей, несмотря на холодную "нелетную" погоду, в празднованиях приняло участие ничуть не меньше горожан, чем в прошлые годы — по предварительным данным властей – не менее 50 тысяч человек. Участники брянского "Бессмертного полка" услышали послание предков, оставленное им в капсуле на Кургане Бессмертия 50 лет назад.

Солдатский хлеб

Ряд ярких мероприятий исторической направленности объединила акция "Народная Победа", которая развернулась на площади Пушкина в Иваново. Посетители выставки ретро-техники знаменитую "полуторку" — ГАЗ-АА. Именно на этой машине осуществлялась основная эвакуация людей по льду Ладожского озера по "Дороге жизни" в период блокады Ленинграда. В обратном направлении везли продовольствие, вооружение, медикаменты и различное снаряжение для героически обороняющегося окружённого города. ГАЗ-АА был легче другого отечественного грузовика тех лет — ЗИС-5, и поэтому на "полуторке" было безопаснее передвигаться по льду.

Компания "Ростелеком" предлагала ивановцам отправить своим родным поздравительную телеграмму, которую набирали с помощью буквопечатающего телеграфного аппарата.

"Студенты Ивановского государственного энергетического университета вновь провели акцию "Блокадный хлеб". Ивановцам предлагали попробовать хлеб, который выпечен по рецептам 1943 года из муки, подсолнечного жмыха и солода", — говорится в сообщении администрации Иваново.

Аналогичная акция прошла в музее Боевой славы в Ярославле. Только здесь гостей угощали "Сталинградским хлебом", таким, какой ели бойцы Сталинградского фронта.

Свеча памяти

Празднование Дня Победы жители Калуги начали в ночь на 9 мая. С зажженными свечами молчаливым маршем прошли они от Площади Мира до Площади Победы, символично соединив своим шествием два этих понятия. Акция "Свеча Памяти" состоялась в городе уже в седьмой раз.

Уже несколько лет в калужской акции принимают участие представители Новосибирска, в этот раз они принесли 18 зажженных свечей — по числу своих земляков, павших в калужском краю, отмечает городская управа.

В Белгороде на 9 мая на улицы города вышел специально оборудованный троллейбус Победы.

"Пассажиров здесь угощают настоящей солдатской кашей. Троллейбус Победы будет курсировать в течение дня по городу, между крупнейшими остановочными комплексами. Заедет и на "ЖД вокзал", и "Аэропорт", и на остановки Харьковской горы", — информирует администрация города.

В Рязани в рамках праздничных мероприятий прошел смотр-конкурс "Песня в солдатском строю". Песни военных лет для собравшихся исполнили курсанты военных вузов и служащие силовых структур.

Как празднуют День Победы в России и по всему миру, следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>