Стало известно количество участников "Бессмертного полка" в Сибири

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Более 1,6 миллиона человек присоединились к шествию "Бессмертного полка" в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, сообщается на официальном сайте МВД России.

"Сегодня в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах приняли участие в шествии "Бессмертный полк" свыше 1,6 миллиона человек. Это более чем в два раза превышает количество участников в 2016 году", — говорится в сообщении.

Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске. В 2015 году в шествии "Бессмертного полка" по всей России приняли участие около 12 миллионов человек. После этого было создано общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России".

В этом году акция проходит уже в десятый раз. В прошлом году шествия прошли в 50 странах. В России около 24 миллионов человек вышли на улицы с фотопортретами своих родственников-фронтовиков.

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