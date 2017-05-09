Из-за похолодания в Москве перенесли начало отключений горячей воды

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Похолодание внесло коррективы в сроки начала профилактических отключений горячей воды в жилых домах Москвы, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с холодной погодой гидравлические испытания переносятся с 10 на 15 мая, то есть горячую воду в домах начнут отключать позже", — рассказал Бирюков журналистам во вторник.

Ранее ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" сообщила, что начнет профилактические отключения горячей воды в жилых домах с 10 мая.

Во время отключений, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней, проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов.

Работами будут охвачены 71 тысяча зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов.

В 5006 зданиях, в том числе в 3171 жилом доме, на время проведения ремонтно-профилактических работ в 2017 году горячая вода отключаться не будет.

Мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа 2017 года, пояснили в компании.

ПАО "МОЭК" запустило информационный сервис, с помощью которого жители Москвы могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах, обеспечивающих теплоснабжение их домов. Для того чтобы узнать дату и сроки отключения горячей воды в конкретном доме, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке.