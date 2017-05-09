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Общество

"Бессмертный полк" в Брянске: из прошлого в будущее

18:0309.05.2017
(обновлено: 18:08 09.05.2017)
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© РИА Новости . Владимир ГоровыхПерейти в фотобанкВид на Площадь Партизан в Брянске. Архивное фотоВид на Площадь Партизан в Брянске. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Горовых
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БРЯНСК, 9 мая – РИА Новости. Брянск, долгие годы по праву носивший звание "города партизанской славы", а с 2010 получивший официальное звание "города воинской славы", отметил 9 мая традиционным парадом поколений и шествием "Бессмертного полка" под перезвоны колоколов. По наблюдениям жителей, несмотря на холодную "нелетную" погоду, в празднованиях приняло участие ничуть не меньше горожан, чем в прошлые годы. Участники брянского "Бессмертного полка" услышали послание предков, оставленное им в капсуле на Кургане Бессмертия 50 лет назад.

Парад поколений

В этом году, помимо обычных участников парадного шествия – воинских расчетов, трудовых коллективов, учебных учреждений, партий и общественных организаций, в общем строю прошли юнармейцы. В этот торжественный день они приняли присягу на площади Партизан. Еще одно новшество парада – участие "женского батальона", вместе с бравыми военными в параде приняли участие женщины, несущие службу в УФСИН.

Участники акции Бессмертный полк. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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В России в День Победы пройдет акция "Бессмертный полк"

В общей колонне вместе со своими родителями шло немало детей – с шарами, флагами и портретами своих дедов и прадедов.

"Мой дедушка был военным летчиком, награжден орденом Красной Звезды", — рассказывает участник парада десятилетний Глеб.

Самих участников войны с каждым годом становится все меньше. Парадный путь они преодолевают на "уазиках". Живая колонна школьников приветствует их скандированием.

"9 мая для меня останется навсегда святым праздником. Мы к нему шли с боями страданиями в 1418 дней. В этот день мне хочется сказать добрые слова нашей родине и нашему молодому поколению", — рассказывает бессменный участник брянских парадов, полковник Борис Васильевич Шапошников, отдавший службе 40 лет.

"Призвали меня в 1942 году, уволился в запас в 1984 году. Я прошел боевой путь от Сталинграда до Восточной Пруссии. Участвовал в боях в составе войск Сталинградского фронта, первого Прибалтийского, третьего Белорусского", — рассказывает он о своем боевом пути. Именно война определила его дальнейшую жизнь.

Мемориал Славы в Алма-Ате. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Дебабов
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Около 20 тысяч жителей Астаны прошли в колоннах "Бессмертного полка"

"Говорят, есть такая профессия — защищать родину, я в годы Великой Отечественной войны на освобождении своей страны пролил много крови, видел страдания народа, все это воплотилось во мне – надо быть преданным своей родине и защищать ее до самого последнего дыхания. Что я и делал в годы войны: закончил курсы, командовал взводом, командовал ротой, после войны закончил военную академию, и дальше служба продолжалась очень долго", — говорит полковник.

У Вечного огня на площади Партизан состоялся традиционный митинг и возложение цветов. Горожане, из-за непогоды не увидевшие обещанных полетов АН-2, тем не менее, не слишком расстраивались и продолжали праздник у палаток с традиционной полевой кухней.

Участники марша Бессмертный полк во Владивостоке
© РИА Новости . Виталий Аньков
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От Владивостока до Лиссабона: акция "Бессмертный полк" в мире

"Бессмертный полк" под колокольный звон

Шествие "Бессмертного полка" в Брянске началось из той же точки, что и парад поколений. Только уже второй год подряд он движется обратную сторону: от площади Ленина к знаковому для Брянска месту – Кургану Бессмертия. Торжественное движение открыли знаменосцы с копией Знамени Победы. Под звон колоколов с 80-метровой колокольни Брянского кафедрального собора с портретами дедов в одном строю прошли и первые лица города и области, и духовенство, и фольклорные коллективы, и простые брянские семьи с детьми в пилотках,

Многие из них дважды прошли в строю: сначала в параде с рабочими коллективами, потом – в "Бессмертном полку" со своими семьями.

Памятник советским воинам в швейцарском Базеле. Архивное фото
© РИА Новости . Елизавета Исакова
В Базеле во второй раз прошла акция "Бессмертный полк"

"Это два моих дедушки: один партизан, второй рядовой, я горжусь ими", — рассказывает десятилетний участник "Бессмертного полка" Егор.

Удивительно легко, под песни и лозунги "Бессмертный полк" преодолел почти четырехкилометровое расстояние. И начинавшийся в начале шествия дождь отступил, участников "Бессмертного полка" на Кургане Бессмертия вновь встретило солнце и колокольный звон недавно открытого здесь Храма во имя Святого мученика Иоанна Воина.

Память в капсуле

Именно Кургана Бессмертия в этом году стал смысловым центром Дня Победы в Брянске. Памятнику, который представляет собой искусственную земляную насыпь высотой 12 метров, которую венчает 18-метровый бетонный пилон в виде пятиконечной звезды, в этом году исполнилось 50 лет. Как прозвучало со сцены, открыт он был 7 мая 1967 года, в его основание легла земля с мест боевой славы советского народа – Сталинграда и Брестской крепости, Одессы и Ленинграда, Севастополя и Шипки. В основании Кургана зарыт орудийный ствол с капсулой, в которой содержится обращение к потомкам.

Вид города Приштина. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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В Сербии стартовала акция "Бессмертный полк"

В этом году один из его основателей, комсомолец 60-х, а ныне член Совета глав города Брянска Николай Сарвиро вместе с нынешним одиннадцатиклассником Егором Кельмяшкиным представили жителям города текст этого послания.

А глава города Брянска Александр Хлиманков в своем обращении к горожанам объявил о начале новой акции "Послание к потомкам". Новую капсулу с посланиями планируется закопать на кургане в День города, 17 сентября.

"Мы приглашаем всех, кого объединяет любовь к родному городу, принять участие в акции "Капсула времени "Послание потомкам". …Мы вместе можем завещать грядущим поколениям мир, свободу, добро, наши самые важные ценности", — объявил Хлиманков.

Новое обращение будет адресовано жителям Брянска 2067 года.

Как празднуют День Победы в России и по всему миру, следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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