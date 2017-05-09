День Победы в УрФО: парады, поздравления ветеранов, "Бессмертный полк"

ЕКАТЕРИНБУРГ/ЧЕЛЯБИНСК/КУРГАН/ХАНТЫ-МАНСИЙСК/ТЮМЕНЬ/САЛЕХАРД, 9 мая – РИА Новости. Праздничные мероприятия в честь Дня Победы прошли во вторник в городах Уральского федерального округа.

В Екатеринбурге чествовали участников нескольких войн



В Свердловской области в День Победы в регионе чествуют защитников Отечества всех поколений: ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-"афганцев", участников контртеррористических операций на Северном Кавказе, борцов с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике и в других горячих точках, сообщает департамент информполитики губернатора региона.

"Главные герои парада – ветераны Великой Отечественной войны – проехали колонной перед строем парадного расчета. Возглавил ее генерал-майор в отставке Юрий Судаков. Затем по Площади 1905 года прошел расчет ветеранов локальных войн. Открыли военный парад в Екатеринбурге военнослужащие роты почетного караула Центрального военного округа. Они внесли на брусчатку площади флаг Российской Федерации и Знамя Победы под звуки "Священной войны", — говорится в сообщении.

Командовал парадом заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Хасан Калоев. Принял парад командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Он также с трибуны поздравил ветеранов, военнослужащих, всех жителей Екатеринбурга и Свердловской области с Днем Победы.

По словам командующего, военные парады, проходящие сегодня в российских городах, — это отчет перед ветеранами о нынешнем состоянии армии и флота.

"Центральный военный округ, продолжая славные традиции, наращивает свою боевую мощь. Наименования прославленных соединений сохранены, возрождаются давно сформированные дивизии, Уральский танковый батальон. В войска поступают новые виды вооружений, совершенствуются формы и методы боевой подготовки… Сегодня потомки участников войны уверенно держат в руках врученное нам Знамя Победы", — приводятся в сообщении слова Зарудницкого.

В пешей колонне парадного расчета торжественным маршем прошли представители лучших воинских частей ЦВО, войск Росгвардии, силовых ведомств, суворовцы, кадеты, а также впервые — юнармейцы. Прохождение механизированной колонны открыли танки Т-34 — легендарные "тридцатьчетверки". Впервые перед трибунами в Екатеринбурге в этом году проехали самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" и зенитно-ракетная система С-400 "Триумф". Затем в небе над уральской столицей пролетела авиация.

"После дефиле парадных коробок, завершающих парад, военнослужащие выстроились перед трибунами и спели песню "Вечный огонь", написанную для кинофильма "Офицеры". Эта песня более известна в народе как "От героев былых времен…", — отмечается в сообщении.

После окончания парада губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Владимир Зарудницкий пообщались с ветеранами, пришедшими сегодня на Площадь 1905 года, и лично поздравили их с праздником.

Затем по центру Екатеринбурга прошел "Бессмертный полк": тысячи свердловчан пронесли портреты своих отцов, дедов и прадедов, чтобы почтить память тех, кто не дожил до этого дня. Место в колонне по уже сложившейся традиции занял и Куйвашев с портретом своего деда – участника Великой Отечественной войны.

Также глава региона 9 мая принял участие в торжественно-траурной церемонии "Память" на Широкореченском мемориале. Вместе с председателем Законодательного собрания Людмилой Бабушкиной, сенаторами Эдуардом Росселем и Аркадием Чернецким, главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом и митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом Евгений Куйвашев возложил венок к Вечному огню, сообщает департамент.

"Бессмертный полк" в Тюменской области



В Тюмени парад в честь дня Победы открыла колонна ветеранов, сообщает во вторник пресс-служба правительства Тюменской области.

По данным пресс-службы, по центральной площади Тюмени ветераны проехали в ретро-автомобилях военных лет и специальном автобусе. Знамя Победы держали находившиеся в первой машине ветеран Михаил Никишин, труженица тыла Алефтина Семячкина и курсант Тюменского президентского кадетского училища Алексей Горюнов. За ними шли кадеты указанного учебного заведения, офицеры и курсанты Тюменского высшего командно-инженерного командного училища им. А. И. Прошлякова, а также расчеты сотрудников федеральных органов власти.

"Специально для парада из музея Свердловской военной техники в Тюмень прибыл гусеничный артиллерийский тягач Т-20 "Комсомолец" образца 1937 года, 45-мм противотанковая пушка М-42 образца 42-го года, легковые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-67, участвовавшие не только в Великой Отечественной войне, но и в военных конфликтах в Корее 1950-1953 годов", — уточняет пресс-служба.

Кроме того, в Тюмени состоялось шествие "Бессмертного полка". По информации пресс-службы, в акции приняли участие 75 тысяч человек, а всего по области – 115 тысяч.

Почти две тысячи человек участвовали в параде в Челябинске



Как сообщила пресс-служба губернатора региона, торжественные и памятные мероприятия начались в Челябинске у мемориала Вечный огонь на Аллее Славы. Отсюда традиционно начинается Победное утро в столице Южного Урала. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял участие в церемонии возложения венков и цветов.

По окончании торжественного митинга и минуты молчания курсанты Челябинского филиала военно-воздушной академии возложили памятный венок от губернатора к Вечному огню. Борис Дубровский возложил цветы к мемориалу, склонив голову в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

После этого в Челябинске состоялось торжественное построение Челябинского гарнизона, в котором приняли участи почти 2 тысячи человек и 30 единиц техники. С главной трибуны всех южноуральцев с праздником Великой Победы поздравил губернатор Борис Дубровский. Механизированную часть торжественного мероприятия открыла колонна автобронетанковой техники времён Великой Отечественной войны и послевоенного периода. Возглавил ее легендарный танк Т-34, который выпускался на Челябинском тракторном заводе и составлял основу бронетанковых войск Красной Армии, он был признан лучшим танком второй мировой войны.

После парада Челябинская область в четвертый раз присоединилась к Всероссийской акции "Бессмертный полк". Как сообщили организаторы, на Южном Урале она прошла во всех городах и районах. В ряды полка встали более 150 тысяч жителей Челябинской области. Самый масштабный "Бессмертный полк" полк собрался в Челябинске. По оценкам организаторов, в акции приняли участие более 50 тысяч человек, уточняют власти.

"Бессмертный батальон" в Кургане



Как сообщила пресс-служба губернатора Курганской области, 9 мая торжественные и памятные мероприятия проходят во всех городах и селах региона. Кульминацией праздника стал митинг-парад "Великая страна! Великая Победа!" на центральной площади в Кургане.

Кроме того, после парада губернатор Курганской области Алексей Кокорин вместе с пятнадцатью тысячами курганцев принял участие в акции "Бессмертный полк". В этом году она прошла уже в пятый раз. Глава Зауралья пронес портреты дедов – Филиппа Егоровича Суворова и Ивана Николаевича Кокорина, которые погибли, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны.

В этом году к "Бессмертному полку" присоединился "Бессмертный батальон". В его строю прошли родные и близкие погибших, выполняя свой воинский долг в Афганистане и Чечне. Всего в Курганской области участие в акции "Бессмертный полк" приняли 55 тысяч человек.

Праздник в Югре



В "Бессмертном полку" в Ханты-Мансийском автономном округе прошли около 70 тысяч югорчан, сообщили РИА Новости в региональном департаменте общественных и внешних связей.

"Шествие "Бессмертного полка" становится все более массовым. В этом году около 70 тысяч югорчан приняли в нем участие", — отметили в окружном департаменте.

Основной парад на территории автономного округа, посвященный Дню Победы, состоялся в Ханты-Мансийске. Открывая его, губернатор Наталья Комарова выделила вклад местных жителей военной эпохи в борьбу с фашистами.

"Жители автономного округа всегда отличались огромным трудолюбием, стойкостью, стремлением к победе. Во время войны они собрали средства на эскадрилью военных самолетов "Самаровский колхозник", за что наши земляки получили благодарность Ставки Верховного главнокомандующего. Фронт обрел югорские крылья. И у нас нет иного выбора, кроме как не подвести ветеранов", — сказала Комарова.

С трибуны к участникам парада обратился также житель блокадного Ленинграда Петр Федорович Финк.

"Отец ушел на фронт, и мы остались втроем – мама, я и брат Женя, он еще совсем младенец был. Начались постоянные обстрелы, бомбежки, погибали или умирали близкие люди. Было постоянное желание поесть. Чтобы утолить голод, мы сосали жмых – лошадиный корм. А еще было очень холодно. Мне кажется, зима 1941-1942 года была самой холодной в моей жизни", — приводит сайт правительства слова свидетеля блокады Ленинграда.

По установившейся традиции, колонна ветеранов открыла праздничный парад. Следом прошли колонны наследников Победы – воинов, прошедших Афганистан, пограничников, сотрудников ОМОН, национальной гвардии, МВД, пожарной охраны и спасателей, кадеты. За ними двигалась военная техника – виллисы и мотоциклы, танк Т-34, "Катюша", легковые автомобили "Победа". Завершал шествие "Бессмертный полк".

Кроме того, на центральной площади Ханты-Мансийска был организован концерт с исполнением песен военных лет, там же состоялась выставка боевой техники. Неподалеку работала походная кухня. Программа мероприятий завершится около 23.00 (21.00 мск) салютом Победы.

Парад победы в Салехарде открыл участник операции "Багратион"

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа вместе со всей страной отмечают 72-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Основные торжества прошли в Салехарде, столице региона.

В своей поздравительной речи губернатор Дмитрий Кобылкин назвал память "зеркалом души каждой нации" и отметил, что долг россиян сегодня – не только в сохранении исторической правды о героических страницах Великой Отечественной войны, но и "во всемерном содействии укреплению нашей страны, росту её могущества, развитию её возможностей", сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

По информации окружного департамента культуры, к празднику на территории региона было подготовлено свыше 200 мероприятий различной направленности: выставки, концерты, встречи с ветеранами, кинопоказы. Ставшая традиционной акция "Бессмертный полк", например, собрала более 23 тысяч жителей автономного округа.

В Салехарде 9 мая прошел парад служащих Вооруженных Сил со Знаменем Победы. Участие в торжественном мероприятии принял ветеран Николай Шакуров, который прибыл на открытие парада на машине военных лет. Как уточнили в местной администрации, он один из трех ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Салехарде, является участником операции "Багратион", а также имеет медаль "За отвагу".

Необычным образом подошли к торжествам в Надыме, где организаторы мероприятий в ночь на 9 мая осветили местную площадь горящими лампадами, выложенными в орден Великой Отечественной войны.

"Так участники акции "Свеча памяти" почтили подвиг тех, кто героически сражался с фашистами в годы Великой Отечественной войны. В акции приняли участие около пятисот надымчан — коллективы организаций и предприятий города, представители ветеранских, патриотических и общественных объединений, депутаты, неравнодушные надымчане. Отрадно, что очень много было детей и молодежи", — прокомментировали в администрации Надыма.

По данным окружного департамента социальной защиты населения, на Ямале проживают 623 ветерана Великой Отечественной войны. В настоящее время девять человек значатся в списке Героев Советского Союза.

"Помимо федеральных мер социальной поддержки, для ямальских ветеранов предусмотрены дополнительные меры соцподдержки за счет средств окружного бюджета. Так, ветеранам предоставляется ежемесячная денежная выплата, ежемесячное пожизненное денежное содержание, материальная помощь к памятным датам истории, возмещаются расходы на жилищно-коммунальные услуги, обеспечивается санаторно-курортное лечение", — отметили в правительстве ЯНАО.

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