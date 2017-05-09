В Москве более 750 тысяч человек присоединились к акции "Бессмертный полк"

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Более 750 тысяч человек принимают участие в шествии "Бессмертного полка" в Москве, сообщает пресс-центр МВД России.

"В Москве "Бессмертный полк" уже собрал более 750 тысяч участников. Люди продолжают присоединяться к шествию", — говорится в сообщении.

Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске. В 2015 году в шествии "Бессмертного полка" по всей России приняли участие около 12 миллионов человек. После этого было создано общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России".

В этом году акция проходит уже в десятый раз. В прошлом году шествия прошли в 50 странах. В России около 24 миллионов человек вышли на улицы с фотопортретами своих родственников-фронтовиков.

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