Приволжье отмечает 9 Мая парадами и шествиями "Бессмертного полка"

НИЖНИЙ НОВГОРОД/КАЗАНЬ/УФА/САРАТОВ/САМАРА, 9 мая – РИА Новости. Во всех регионах Приволжского федерального округа во вторник проходят мероприятия, посвященные 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В День Победы возлагаются цветы к монументам, посвященным памяти погибших, проходят военные парады, акция "Бессмертный полк", количество участников которой увеличивается с каждым годом. Также в праздничной программе – выступления творческих коллективов, спортивные состязания, выставки, а завершится все по традиции салютом.

Нижний Новгород



Военный парад открыл в Нижнем Новгороде праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. По главной площади города – площади Минина и Пожарского прошли 1179 человек, среди которых военнослужащие Западного военного округа, Росгвардии, сотрудники областного управления МЧС, УФСИН, курсанты Нижегородской академии МВД и юнармейцы. Впервые в параде в составе механизированной колонны были бронеавтомобили "Рысь" и "ТАЙФУН-К", всего по площади проехали 58 единиц техники.

Несмотря на то, что сегодня в городе прохладно и дождливо, посмотреть на парад пришли, по информации облправительства, около 10 тысяч нижегородцев, многие из них с детьми.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, обращаясь к собравшимся, отметил, что "регион миновали кровопролитные бои, но наши земляки прошли дорогами войны от Москвы до Берлина, а бессмертный подвиг горьковчан, трудившихся тогда в тылу, золотом вписан в летопись государства".

"Все мы знаем и помним, какую цену заплатили наши прадеды, деды и отцы, чтобы сегодня мы отмечали его под мирным синим небом… Лучшей благодарностью (за Победу) будет, если новые поколения станут достойными свершений своих предшественников, преданными Родине и своему народу… Низкий поклон нашим дорогим ветеранам за подаренную возможность жить и растить детей. Вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений. Счастья и мира всем вам! С Днем Победы!", — сказал Шанцев.

После парада руководители области, города и ветераны возложили цветы к мемориальному комплексу "Вечный огонь" в нижегородском кремле.

Также в Нижнем Новгороде прошла акция "Бессмертный полк", в рамках которой порядка 20 тысяч нижегородцев с портретами своих родственников-фронтовиков прошли по центру города: площадь Минина и Пожарского — Зеленский съезд – Нижне-Волжская набережная. В колонне с портретом своего отца-фронтовика прошел и губернатор. Завершилось шествие у катера "Герой", где участники "Бессмертного полка" под аккомпанемент Губернского оркестра исполнили песни "День Победы" и "Катюша".

В пресс-службе губернатора сообщили, что эта акция с каждым годом собирает все больше людей. Сегодня в Нижегородской области в ней приняли участие около 115 тысяч человек, а в День Победы в 2016 году по улицам и площадям городов, сел и деревень во всех районах Нижегородской области прошли 87 тысяч человек.

Казань

В Казани праздничный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на площади Тысячелетия. Его участниками стали около 2 тысяч человек, а зрителями – несколько тысяч казанцев и гостей города.

Торжественное мероприятие началось с шествия со Знаменем Победы, государственными флагами Российской Федерации и Республики Татарстан. Затем было организовано прямое включение с Красной площади в Москве.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, поздравляя жителей республики, отметил, что 9 Мая – день триумфа многонационального народа нашей большой страны, символ его неукротимого духа, единства и сплоченности. "Именно наша страна сокрушила нацизм, освободила Европу от рабства, победила в войне ценой миллионов жертв и страшных испытаний. Наши отцы, деды и прадеды насмерть сражались с врагом, защищая родную землю. Мы склоняем голову перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны… Наша священная обязанность – сохранить и передать потомкам немеркнущую правду о событиях Великой Отечественной войны. Мы не допустим забвения героев", — сказал он.

В торжественном строю по площади Тысячелетия прошли войска Казанского гарнизона, представители казанских военных училищ, сотрудники силовых структур, спецподразделений, республиканских общественных объединений, студенты. Также состоялся проезд военной и специализированной техники — по площади прошли БТРы, "КАМАЗы", бронеавтомобили и бронетранспортеры, а также автомобилей автоклуба "ГАЗ-21". Завершил парад сводный военный оркестр Казанского гарнизона, который вместе со зрителями исполнил песню "День Победы".

В 15.00 мск в Казани стартовало шествие "Бессмертный полк". Оно пройдет по центральным улицам города и финиширует на Площади Тысячелетия, где состоится интерактивная праздничная программа. Ожидается, что в этом году в рядах "Бессмертного полка" пройдут около 100 тысяч жителей Казани и гостей татарстанской столицы. В прошлом году участниками шествия стали около 45 тысяч человек. В организации и сопровождении "Бессмертного полка" будут задействованы 500 волонтеров. Длина всего маршрута в столице Татарстана составит более 2 километров. Во главе шествия пройдут участники международного молодежного образовательного проекта "Союз — Наследники Победы": 600 человек пронесут Знамя Победы площадью более 200 квадратных метров.

Ижевск

В Ижевске праздничные мероприятия начались с возложения цветов к Монументу боевой и трудовой славы, посвящённому подвигу трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В ходе церемонии врио главы Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей региона с Днем Победы. Кроме того, участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания.

Также в столице Удмуртии состоялся парад, в котором традиционно приняли участие личный состав силовых подразделений, студенты, кадеты, члены патриотических клубов республики. Отдельным эшелоном проследовали колонны промышленных предприятий региона, внёсших свой вклад в Великую Победу.

"Это ОАО "Ижсталь", концерн "Калашников", который дал фронту более 11 миллионов винтовок и карабинов, Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг", который в годы войны изготовил 82 тысячи пулеметов для всех родов войск Красной Армии, участвовал в изготовлении снарядов для гвардейских реактивных миномётов "Катюша", Сарапульский электрогенераторный завод, который выпустил более 30 тысяч сарапульских генераторов для 10 тысяч бомбардировщиков. Ижевский электромеханический завод "Купол" представил в своём парадном расчёте легендарное зенитное орудие, 85-миллиметровую пушку, каждый пятый сбитый вражеский самолет был повержен именно этой системой", — сообщает пресс-служба главы региона.

Завершился парад акцией "Бессмертный полк", который проходит в республике уже четвёртый год подряд. "Здорово, что акция "Бессмертный полк" продолжается, и в ней принимают участие такое большое количество людей. Люди выходят почтить память своих отцов и дедов, прадедов. Это очень важно. Особенно важно, что среди участников акции много детей. И они осознанно вместе со взрослыми идут в строю и понимают, о чем идёт речь. Только так можно сохранить память о тех, кто даровал нам эту Великую Победу", — отметил врио главы Удмуртии.

Саратов

Многотысячный торжественный митинг состоялся во вторник в парке Победы на Соколовой горе в Саратове. Участники митинга почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к мемориалам "Журавли", "Вечный огонь", памятнику солдатам, погибшим в локальных войнах, мемориалу пожарным и спасателям. По данным пресс-службы губернатора области, традиционно в этот день в парке Победы работали концертные площадки, всех желающих угощали солдатской кашей и чаем.

Позднее многотысячная колонна "Бессмертного полка" в Саратове прошла по центральной улице Саратова — Московской — от улицы Степана Разина до Театральной площади. По предварительным данным властей, участниками и зрителями "Бессмертного полка" в Саратове стали около 70-80 тысяч человек.

Парад войск Саратовского гарнизона прошел в Саратове накануне, он собрал около 10 тысяч зрителей. По Театральной площади города парадным маршем прошли войска Саратовского гарнизона, сотрудники МВД, МЧС, Саратовской таможни, курсанты, кадеты, казачьи подразделения. В этом году состоялась также воздушная часть парада. Над центральной площадью Саратова пролетели два вертолета "Ансат-У", два вертолета "Ми-8МТ", флагман ВВС РФ — ракетоносец Ту-160, самолет-заправщик Ил-78, а также стратегический ракетоносец Ту-95МС.

Пенза

Праздничную программу в Пензе открыла ежегодная акция-шествие "Бессмертный полк". В прошлом году в ней участвовали около 11 тысяч человек, в нынешнем году она объединила около 25 тысяч человек. Колонна прошла по проспекту Победы до магазина "Василек". Затем колонна повернула по дороге до улицы Карпинской, где разделилась на две части: одна продолжила шествие по улице Карпинской, а другая пошла вокруг монумента воинской и трудовой доблести до улицы Ленина. Участникам шествия бесплатно раздавали пилотки времен Великой Отечественной войны. В акции участвовал также губернатор области Иван Белозерцев.

Затем состоялся торжественный митинг возле монумента воинской и трудовой доблести. Здесь для удобства зрителей по правую сторону от монумента установили трибуну на 300 мест, а около самого монумента — два партера на 70 и 60 мест для ветеранов. Кроме того, на правой и левой стороне от памятника на двух экранах мероприятие сопровождала онлайн-трансляция. Всего в праздничных мероприятиях в Пензе, по официальных данным властей, участвовали около 45 тысяч человек.

"С Днем Победы! Это один из самых великих дней в истории государства. Это Победа, за которую наш народ заплатил огромную цену", — написал во вторник Белозерцев в своем аккаунте Twitter.

Уфа

В Уфе в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 60 тысяч уфимцев. По традиции шествие прошло по проспекту Октября города, в этот раз, в связи с большим количеством желающих принять участие в мероприятии, маршрут был продлен от остановки транспорта "Спортивная" до остановки "Бульвар Славы".

В мэрии также сообщили, что на разных площадках города идут праздничные мероприятия, концерты. Вечером на площади имени Ленина состоится салют в честь Дня Победы.

Пермь

Более 1,5 тысячи человек личного состава Пермского гарнизона и порядка 20 единиц военной техники приняли участие в торжественном параде в Перми. В пресс-службе губернатора края сообщили, что особенностью этого года стал визит делегации ветеранов блокадного Ленинграда, которые также приняли участие в пермском Параде Победы.

Отдельным событием стала многотысячная колонна "Бессмертного полка". В этом году в шествии приняли участие более сорока тысяч человек. Жители региона пронесли фотографии своих родственников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны или не доживших до сегодняшнего дня. По информации пресс-службы, к шествию присоединился глава региона Максим Решетников. Он пронес фотографии своего деда Решетникова Николая Ивановича, проработавшего в годы войны на заводе им. Сталина, и брата деда Решетникова Ильи Ивановича, прошедшего всю войну.

"Вся акция пропитана чувством достоинства, чувством уважения к своим корням, к своим предкам, к своей стране", — отметил глава Пермского края.

Завершатся торжественные мероприятия в 23.00 большим высотным 10-минутным фейерверком.

Оренбург

Традиционный парад, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел сегодня на площади имени Ленина в Оренбурге. В нем приняли участие военнослужащие Оренбургского гарнизона, сотрудники региональных подразделений силовых министерств и ведомств РФ, воспитанники президентского и муниципального кадетских училищ, военно-патриотического клуба "Подросток".

"Торжества по случаю 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли сегодня во всех муниципальных образованиях Оренбургской области. В 19.00 у Вечного огня на проспекте Победы начнется шествие "Бессмертный полк", — сообщает пресс-служба губернатора Оренбургской области.

По информации пресс-службы, в День Победы в нескольких кинотеатрах Оренбурга, Медногорска, Бугуруслана, Новосергиевки можно будет посмотреть премьеру фильма режиссера Александра Касаткина "Три дня до весны". Лента посвящена самому тяжелому периоду осады Ленинграда — первой блокадной зиме 1942 года.

Самара

В Самарской области 9 мая отметили с размахом. По данным пресс-службы правительства Самарской области, в торжествах в честь 72-й годовщины Победы приняли участие более 500 тысяч жителей региона. Праздничные мероприятия начались еще 8 мая. На площади Куйбышева выступил хор Турецкого, спев для горожан знаменитые фронтовые песни.

Девятого мая в Самаре прошел парад Победы, зрителями которого стали более 30 тысяч человек. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦВО, в этом году в параде принимали участие более 1700 военнослужащих и представителей других ведомств, в том числе парадный расчет "Юнармии", а также военнослужащие-женщины. Было задействовано около 40 единиц техники, в том числе, зенитно-ракетные комплексы, танки, авиация.

По данным правительства региона, порядка 45 тысяч жителей региона приняли участие в акции "Бессмертный полк". В прошлом году к маршу присоединились около 30 тысяч самарцев.

Как празднуют День Победы в России и по всему миру, следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>